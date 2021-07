Blanca Manchón y Ángel Granda se caen del 'Top 10' en RS:X

Joel Rodríguez marcha 16º en Laser Standard y Cristina Pujol, 18ª en Laser Radial

Los regatistas españoles Blanca Manchón y Ángel Granda, en RS:X femenino y masculino respectivamente, han caído hasta la duodécima posición de sus respectivas competiciones en la segunda jornada de vela en los Juegos Olímpicos de Tokio, en la que la inestabilidad del viento en la bahía de Sagami tampoco ha beneficiado a Joel Rodríguez, decimosexto en Laser Standard, ni a Cristina Pujol, decimoctava en Laser Radial.

La táctica ha sido clave este lunes en los campos de regatas de Enoshima y Kamakura, en los que los Laser Radial y los Laser Standard han podido disputar dos mangas y los RS:X, tres.

En RS:X femenino, con la francesa Charline Picon al frente de la general, Manchón sufrió en una jornada en la que se han llegado a registrar hasta 25 nudos. La andaluza se resistió de una reciente lesión en el pie y no navegó cómoda, añadiendo un 14-13-16 a sus marcadores para caer de la novena a la duodécima posición.

"Hoy ha habido poco positivo, me quedo con que tengo buena velocidad. Los fallos han sido por estar muy torpe. Estas son las condiciones con las que menos he podido entrenar por la lesión que tuve en el pie; hace unos tres meses que no navego con estas condiciones y lo he notado. Estaba lenta y en la toma de decisiones siempre llegaba tarde al role. Toca asimilarlo y atacar en los dos días que quedan para entrar en la final", apuntó la sevillana.

Por su parte, el canario Ángel Granda sumó un 14-13-(17) en RS:X masculino que le hace caer del segundo a duodécimo puesto de la provisional, liderada por el neerlandés Kiran Badloe. "El día estaba de tierra, bastante racheado y rolón. Lo positivo del día han sido mis salidas, pero no he sabido gestionar bien las ceñidas. No he tenido un buen día, no he acertado mucho. Las popas bien, pero las ceñidas, que es lo más importante, bastante mal. A ver si el próximo día podemos recuperar un poco más", deseó.

Por su parte, en Laser Standard, donde manda el finlandés Kaarle Tapper, el canario Joel Rodríguez fue cuarto en la primera regata y vigésimo tercero en la segunda, unos resultados que le permiten subir cinco puestos en la clasificación general hasta el decimosexto lugar.

Por último, la catalana Cristina Pujol, que el domingo ganaba la primera regata de Laser Radial, firmó un 23 y un 28 descartado, y desciende posiciones en la general, donde domina la noruega Line Flem, desde la octava a la decimoctava.

Este martes, será día de descanso para los RS:X masculino y femenino, con nuevas regatas para los Laser Radial y Standard. Además, se estrenarán las clases Finn, con Joan Cardona en liza; 49er, con Diego Botín y Iago López Marra; y 49er FX, con la campeona olímpica Támara Echegoyen y Paula Barceló.