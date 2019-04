Blanco: "España lidera el movimiento del fútbol en el mundo, hay que aplaudir el trabajo de Rubiales y la RFEF"

Publicado 13/04/2019 15:43:38 CET

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha asegurado que es "un honor" poder contribuir a que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y su presidente, Luis Rubiales, se mantengan como líder del movimiento del fútbol en el mundo, y ha incidido en la importancia de que sea el Consejo Superior de Deportes (CSD) quien redistribuya los ingresos por derechos de televisión.

"El fútbol es el movimiento social más importante en el mundo, y que ese movimiento esté liderado por España, que sea un referente dentro y fuera del campo, hay que aplaudirlo y estar al lado de Luis y de la RFEF y ayudar desde el COE en todo lo que podamos, es un honor", señaló durante el debate 'Presente y futuro del fútbol', que compartió con Rubiales, en el World Soccer Congress organizado por la RFEF en Barcelona.

En este sentido, se mostró optimista con el futuro del fútbol español. "El fútbol lo va a hacer bien porque está muy bien dirigido por Luis, y hay buenos presidentes en las territoriales y grandes clubes. Pero por mucho que avance el mundo, el deporte empieza en casa y en el primer club, con el primer entrenador, que es quien enamora a los niños y niñas. Y en eso no hay mejor país que España. Si nos adaptamos antes de que llegue el tsunami, el deporte español seguirá reinando", apuntó.

Por otra parte, Blanco recordó que hay "22 millones de personas que hacen deporte en España", un país que ha sido considerado "el mejor en deportes mediáticos". "Ha cambiado todo desde la actual Ley del Deporte. Hablar de un nuevo modelo deportivo requiere hablar mucho de ello y no se ha hecho. Pero felicito al Gobierno porque ha puesto un papel encima de la mesa sobre el que podemos debatir", afirmó.

Además, el máximo mandatario del COE recalcó la importancia de que sea el Consejo Superior de Deportes (CSD) quien distribuya los ingresos que lleguen por medio de derechos de televisión. "Cuando sale el Decreto Ley del fútbol, LaLiga pasa a ganar de 800 a 1.600 millones (en derechos televisivos) y se acuerda que se dé una parte a otros deportes. Y ese dinero lo tendría que repartir el CSD", manifestó.

"Si en un país llega el dinero al deporte por la telefonía, no veo a las empresas dando el dinero a las federaciones. Tiene que ver un organismo de por medio, que propongo que sea el CSD, que con criterios técnicos apoye a las federaciones en función de su situación y necesidades. Pero que sea el Gobierno, porque si no hay un dominio de alguien sobre otro. Es bueno y es de aplaudir que LaLiga ayude al deporte, pero con este modo se generan muchos problemas. Si hacemos algo bueno que es aportar dinero, hay que regularlo y que se sepa qué puedes hacer y qué no. Pero si porque tengo mucho dinero absorbo todo el deporte español, es un recorrido muy corto", continuó.

Así, Blanco señaló que el dinero público, "por muy rico que sea tu país, es el que es", por lo que debería apostarse por un modelo mixto. "El futuro pasa por la mezcla de lo público y del privado. El Gobierno tiene que dar un dinero pero tiene que haber una ley que permita que el dinero privado llegue al deporte, y así es el modelo ADO. Si no lo hacemos, no podemos competir con otros países", concluyó.