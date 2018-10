Blanco: "Felicito a Marta Sánchez, siempre es buen momento para destacar los símbolos de España"

Actualizado 19/02/2018 17:13:02 CET

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, felicitó la iniciativa de la cantante Marta Sánchez por poner letra al himno de España y afirmó que "siempre es buen momento para destacar los símbolos del país" independientemente de la situación política que se vive en Cataluña.

"Felicito a Marta Sánchez por la iniciativa. Incentivar y destacar los símbolos de España siempre es bueno. ¿Cataluña? Siempre es buen momento para fomentar todo aquello que nos ayude a sentirnos orgullosos de ser español. Animo a continuar con esta propuesta de Marta. El que sea una cantante y no una política le da aún más valor", manifestó en declaraciones a Europa Press desde Corea del Sur.

Alejandro Blanco, que asistió a las dos medallas de bronce de los españoles Regino Hernández en snowboard y el patinador Javier Fernández en unos Juegos de invierno de PyeongChang "históricos" -en los que se han logrado las mismas medallas que en el resto de las ediciones-, subrayó que España "es un país que destaca en muchas materias, la cultura, la ciencia y el deporte".

"Siempre nos ha dado mucha envidia ver cómo otros países cantaban la letra de su himno nacional. Yo lo intenté hace varios años, la idea era buena, pero era un momento complicado duro y no cuajó. Pero si no se intenta, no sale. Y ésta es una iniciativa sin ninguna connotación política", señaló.

Hace una década, Blanco no logró sacar adelante su idea de que el himno español tuviera letra debido a la "falta de consenso", tal y como él mismo reconoció en aquel momento. En colaboración con la SGAE, el COE eligió la letra para el himno entre una de las muchas propuestas populares recibidas, un texto que llevaba la firma de un Paulino Cubero.

La propuesta completa de este desconocido autor era la siguiente: '¡Viva España! Cantemos todos juntos con distinta voz y un solo corazón ¡Viva España! Desde los verdes valles al inmenso mar, un himno de hermandad. Ama a la Patria pues sabe abrazar, bajo su cielo azul, pueblos en libertad. Gloria a los hijos que a la Historia dan justicia y grandeza, democracia y paz'.

Pese al rechazo a su iniciativa, Blanco aseguró que no pensaba abandonar su intención de poner letra al himno, aunque hasta la fecha no ha vuelto a sacar el tema a la palestra. "Ahora no pienso en retomar la iniciativa, pero seguiré atento a si sigue adelante. Siempre es bueno que un himno como el nuestro tenga letra", apostilló el máximo mandatario olímpico español.