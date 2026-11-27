Archivo - Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE). - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, pide en su programa para la presidencia de ACNO "más voz" y "autonomía" de los comités olímpicos nacionales, y presenta 20 objetivos basados en cinco compromisos -credibilidad, consenso, compromiso, cercanía y cambio- para acceder al cargo en la votación de los próximos 7 y 8 de diciembre en Hong Kong.

"Presento mi candidatura a la presidencia de ACNO para fortalecer nuestra identidad como Comités Olímpicos Nacionales y defender el papel imprescindible que desempeñamos. Esa identidad debe expresarse en hechos: más voz en las decisiones, más autonomía para cumplir nuestra misión y más capacidad para apoyar a nuestros deportistas. Quiero que cada uno de nuestros 206 Comités disponga de mejores herramientas, equipos preparados y una organización capaz de acompañarlo. Ese será el foco de mi presidencia", dijo en una carta remitida a sus homólogos del resto de comités.

Blanco ha presentado su candidatura a la presidencia de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO) para el mandato 2026-30 con el objetivo de fortalecer la identidad y la autonomía de los 206 Comités Olímpicos Nacionales (CON) que integran la organización.

Según este programa electoral, titulado 'Programa ABC for ANOC 2026-2030', su propuesta busca articular una institución independiente, representativa y útil que garantice que todos los miembros tengan mayor voz en las decisiones del Movimiento Olímpico y más capacidad para apoyar a sus deportistas.

Blanco ha subrayado que su presidencia trabajará con pleno apoyo al Comité Olímpico Internacional (COI) y a su presidenta, Kirsty Coventry, así como junto a las federaciones internacionales y las asociaciones continentales, para trasladar la orientación estratégica 'Fit for the Future' a la realidad nacional de cada país mediante acuerdos de cooperación y funciones definidas.

En materia de gobernanza y defensa institucional, el documento plantea la creación de un protocolo de alerta, acompañamiento y mediación ante posibles injerencias políticas, así como el impulso de la diplomacia deportiva para proteger a los deportistas en situaciones de conflicto.

Asimismo, propone instaurar una consulta anual estructurada y una ficha digital de prioridades para cada comité, con el fin de ofrecer respuestas individualizadas y garantizar la rendición de cuentas mediante un cuadro de mando trimestral y auditorías financieras accesibles para todos los miembros.

Respecto a la gestión de recursos y el apoyo técnico, el plan prevé activar una ventanilla de orientación para facilitar el acceso de los comités con menos medios a los fondos de Solidaridad Olímpica, además de promover itinerarios de formación para dirigentes y una red voluntaria de asistencia entre especialistas de distintos países.

De igual modo, contempla medidas para acompañar toda la carrera deportiva y educativa de los atletas, reforzar la presencia de mujeres en los órganos directivos y consolidar herramientas digitales e inteligencia artificial con supervisión humana para reducir brechas operativas.

La hoja de ruta diseñada para los primeros cien días tras la elección incluye la apertura de la consulta de prioridades en los primeros 30 días, la entrega de un mapa de servicios existentes antes del día 60 y la presentación del plan del primer año ante los órganos competentes antes de alcanzar el centenar de jornadas.

El programa establece igualmente evaluaciones periódicas, una revisión independiente en 2029 y un balance final en 2030 con el propósito de dejar procesos y acuerdos consolidados para el siguiente ciclo olímpico hacia los Juegos de Brisbane 2032.