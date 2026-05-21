La Cámara de Diputados de Berlín vota a favor de su candidatura olímpica

Archivo - 30 January 2026, Berlin: (L-R) Katharina Guenther-Wuensch, Berlin Senator for Education, Youth and Family, Iris Spranger, Berlin Senator for the Interior and Sport, and Kai Wegner, Governing Mayor of Berlin, speak at the presentation of the camp - Fabian Sommer/dpa - Archivo

BERLÍN, 21 May. (dpa/EP) -

La Cámara de Diputados de Berlín ha respaldado este jueves su candidatura para albergar unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos en un futuro cercano, tras una votación mayoritaria sobre una moción presentada por el Senado municipal.

La Unión Demócrata Cristiana (CDU) y los socialdemócratas (SPD), ambos partidos gobernantes, votaron a favor junto con el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD). En cambio, el partido La Izquierda y los Verdes se opusieron.

"Nuestra candidatura es una verdadera promesa para las generaciones futuras. Queremos ver un desarrollo positivo para Berlín", declaró el alcalde de Berlín, Kai Wegner, antes de la votación.

Alemania tiene previsto presentar su candidatura para los Juegos de 2036, 2040 o 2044. Los rivales nacionales de Berlín son Múnich, Hamburgo y la región del Rin-Ruhr con Colonia como epicentro. La Confederación Alemana de Deportes Olímpicos (DOSB) elegirá a la candidatura ganadora en septiembre y también el año para el que se presentará.

Las de Múnich y del Rin-Ruhr han sido respaldadas en referéndums, el referéndum de Hamburgo está previsto para el 31 de mayo y Berlín no celebrará ninguno, pues su candidatura se centra en instalaciones ya existentes y eventos urbanos en lugares atractivos de la capital.

Los partidarios esperan un impulso a la inversión en la ciudad que abarque desde deporte e inclusión hasta vivienda y transporte público. Wegner afirmó que la ciudad podría demostrar que "el cambio es posible" a pesar de las numerosas situaciones de crisis, que Berlín "es una ciudad de diversidad" y que se sustenta "en una democracia fuerte".

"Si enviamos al mundo un auténtico cuento de hadas veraniego, será una oportunidad para el mundo", apostilló alcalde de Berlín. No en vano, el Senado prevé unos costes para los Juegos de 4.820 millones de euros y también un beneficio de unos 420 millones de euros, gracias a unos ingresos previstos de 5.240 millones de euros.

Los partidos de la oposición avisaron de riesgos vinculados a los costes y criticaron las promesas vacías y las quimeras en cuanto a los beneficios esperados. Tobias Schulze, del partido La Izquierda, subrayó que los tres últimos Juegos habían costado más del doble de lo previsto.