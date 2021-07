Carmen Martín: "Tener la oportunidad ya es una alegría enorme"

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La capitana de la selección española de balonmano, Carmen Martín, se mostró muy contento por haber sido una de las 14 seleccionadas para los Juegos Olímpicos de Tokio y aseguró que está deseando llegar a la capital nipona para ponerse a entrenar antes del debut para las 'Guerreras', que llegará el día 25 de julio ante Suecia.

"Esto es una alegría enorme, tener la oportunidad, otra vez, de estar entre las 14, de seguir ahí con la gente joven que va llegando y sin embargo, seguir estando ahí... Tengo muchas ganas de llegar y conocer todo", manifestó la capitana Carmen Martín tras el acto de despedida de este miércoles previo a su viaje a Tokio.

Su compañera Silvia Navarro, una de las más veteranas del grupo, se mostró en la misma línea. "Estoy contenta, pero también apenada por los que se han quedado fuera, pero forman parte de nosotras. Son mis terceros Juegos Olímpicos, me siento muy afortunada. El primer rival es una potencia", avisó sobre Suecia. "El partido inaugural que siempre cuesta pero creo que se puede ganar si estamos como debemos", apuntó.

Por su parte, Jessica Alonso, delegada del equipo y ex jugadora olímpica recordó qué se vive al ganar una medalla en los JJ.OO: "Te gira por la cabeza como un recuerdo de toda tu vida deportiva, cuesta mucho ser consciente de lo que pasa en ese momento y hasta que no llegas a casa no le das el valor que tiene", subrayó.

VIVER: "ESTÁN CON MUCHAS GANAS DE LLEGAR"

Por su parte, el seleccionador nacional absoluto femenino, Carlos Viver, también reconoció sentirse "muy ilusionado" con estos Juegos, al igual que algunas de sus jugadores. "Ni qué decir tiene como se siente alguien que va a vivir sus primeros Juegos Olímpicos".

"Estoy con todos los sentidos abiertos. Las chicas están con muchas ganas de llegar ya, de impregnarse de todo de ir allí y ver que todo funciona y ponerse a trabajar", sentenció Viver ante los medios.

La selección española femenina de balonmano debuta ante Suecia el 25 de julio y también se enfrentará en la primera fase a Francia (27 julio), Brasil (29 julio), Hungría (31 julio) y ROC (Comité Olímpico Ruso) el 2 de agosto.