Carolina Marín: "Firmar solo firmo el oro en Tokio"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La campeona olímpica de bádminton Carolina Marín confía en llegar en su "mejor momento de forma" a los Juegos de Tokyo 2020 este verano, donde defenderá el oro de hace cinco años en Rio de Janeiro, su "objetivo" y el único resultado que firma, aunque es consciente de que el nivel en el 'Top 10' está muy igualado.

"Con muchas ganas de poder afrontar los Juegos, hemos esperado cinco años, ya se están acercando. Los días están contados, para mí son 59, con muchas ganas de estar en Tokio, ver cómo está la situación y poderlo disfrutar de una forma especial", dijo este miércoles durante la recepción de Iberdrola a deportistas olímpicas y paralímpicas españolas que acudirán a Tokio.

Marín, una de las asistentes al acto que contó también con la presencia del presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, y del presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, reconoció que el aplazamiento que tuvieron los Juegos por la pandemia de coronavirus no le vino mal.

"Soy de las pocas deportistas afortunadas porque se hayan pospuesto los Juegos por la situación familiar que estaba sufriendo, mi cabeza no estaba en lo que tenía que estar. El hecho de tener un año por delante me hacía estar más tranquila, y más que nunca me encuentro muy preparada para afrontar estos Juegos", afirmó.

En cuanto a su objetivo, la vigente campeona fue también sincera. "Firmar solo firmo el oro, voy partido a partido, el nivel está muy alto, entre las diez mejores, las chinas hace más de año y medio que no las vemos competir, pero por mi parte voy a llegar en mi mejor estado de forma", apuntó, antes de referirse a la parte del protocolo que conoce en términos de covid.

"Sé que nos van a confinar dos o tres días antes de viajar para hacernos dos PCR, ahí nos harán test también, estaremos muy controlados. En la Villa Olímpica solo deportistas, medidas que hay que tomar para ser precavidos y que prime la salud", confesó.

Además, Marín, que pidió "incluir dentro de la palabra deporte al hombre y la mujer", insistió en que tendrá una competencia alta en busca del oro. "Ser favorita es una vez más una motivación. Mi objetivo lo tengo claro, ir a ganar el oro en Tokio. Pero no me siento favorita, la competencia es muy alta, hay muchas favoritas, pero daré lo mejor de mí", zanjó.