COE y Joma presentan la uniformidad que "abriga el orgullo" para los Juegos de Milano-Cortina 2026

El COE y Joma presentan la uniformidad para el equipo español que disputará los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026.

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) y Joma, proveedor técnico oficial, han presentado este miércoles la nueva uniformidad oficial del equipo español para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, que se disputan del 6 al 22 de febrero.

"Hay colores que no se llevan, se defienden. Hay prendas que no abrigan el cuerpo, sino el orgullo", reza el eslogan que la marca española ha creado para la colección con la que vestirá a los olímpicos españoles.

Concebida para representar a España con orgullo, combina innovación y tecnología para asegurar un rendimiento técnico superior en entornos de nieve y frío extremo. El lanzamiento del uniforme llega de la mano de los deportistas olímpicos de los Juegos de verano, con los que Joma pone el foco en la fuerza colectiva del deporte español.

Como protagonistas de la campaña, simbolizan el apoyo y la energía compartida hacia el equipo de invierno, reforzando un mensaje: la familia olímpica se empuja en la misma dirección, en cualquier estación.

El núcleo técnico de la uniformidad del COE para los Juegos de Milano Cortina se encuentra en la línea de desfile, compuesta por anorak y pantalón y desarrollada para ofrecer protección térmica, confort y libertad de movimiento en condiciones de frío extremo.

Cada prenda se ha elaborado con tejidos resistentes y estructuras pensadas para proteger del clima sin añadir peso innecesario. Entre sus principales prestaciones destacan la máxima protección en exposición prolongada. Gracias a la membrana impermeable de 10.000 mm, resiste frente al aguanieve, la humedad prolongada y el viento sin filtrarse.

Además, el interior acolchado y el forro polar proporcionan calidez en las condiciones más adversas, convirtiéndose en un escudo técnico contra el frío.

Asimismo, su transpirabilidad optimizada, favoreciendo la evacuación del sudor y manteniendo el cuerpo seco durante la actividad; patrones ergonómicos y articulados, diseñados para facilitar el movimiento y mejorar el confort, y detalles funcionales como tirantes interiores extraíbles y regulables, bolsillos de rápido acceso, zonas ajustables para conseguir mayor hermetismo.

La calidez, la comodidad y el diseño inspirado en la identidad nacional son los protagonistas de la línea de premiación del COE para Milano Cortina 2026. Está formada por chándales cálidos, confeccionados con tejido térmico y elástico, que aseguran una movilidad sin restricciones y un ajuste cómodo.

Estas prendas incorporan los colores nacionales, reforzando la identidad del equipo en un evento de máxima visibilidad internacional. La línea se completa con camisetas ligeras y transpirables, equipadas con la tecnología Micro-Mesh System para favorecer la evacuación del sudor y mantener la temperatura corporal regulada.

Para los momentos fuera de la competición, Joma ha diseñado la línea de Villa Olímpica, orientada a la comodidad y al descanso de los atletas españoles. Incluye prendas de algodón de tacto suave y gran confort, en una paleta de colores más sobria y relajada, con tonos como el crudo o el azul marino.

La propuesta se completa con chaquetas acolchadas ligeras, que aportan abrigo sin peso y resultan perfectas para llevar a cabo los desplazamientos y afrontar los cambios de clima dentro del entorno olímpico.