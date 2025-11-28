El COI aprueba la participación de tres patinadores rusos y bielorrusos en los Juegos de Invierno 2026

Adeliia Petrosian - Europa Press/Contacto/Kirill Kukhmar
LONDRES, 28 Nov. (dpa/EP) -
Los patinadores rusos Adeliia Petrosian y Petr Gumennik y la bielorrusa Viktoriia Safonova podrán participar como deportistas neutrales en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, ha confirmado este viernes el Comité Olímpico Internacional (COI).
Petrosian, de 18 años, es una de las patinadoras artísticas más en forma del panorama actual. Tanto ella como su compatriota y Gumennik y la bielorrusa Safonova, también de patinaje artístico, han obtenido el estatus de neutrales para los Juegos tras un procedimiento de investigación llevado a cabo por el COI.
Para poder competir en la cita italiana, que se desarrollarán entre el 6 y el 22 de febrero de 2026, los deportistas rusos y bielorrusos no deben haber apoyado activamente la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y firmar también un compromiso de respeto a la Carta Olímpica.
Petrosian tiene como entrenadora a Eteri Tutberidze, que fue criticada durante los Juegos de Invierno de Pekín 2022 por el entonces presidente del COI, Thomas Bach, por el trato que daba a patinadoras como Kamila Valieva.