El COI recalca que "el deporte debe seguir siendo un faro de esperanza en un mundo sacudido por el conflicto"

Kirsty Coventry, presidenta del COI, ondea la bandera olímpica durante la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo - Michael Kappeler/dpa

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Internacional (COI) recalcó este martes que, "ahora más que nunca" y dentro del complicado contexto geopolítico que se está viviendo a nivel internacional, se mantiene "firme en su convicción de que el deporte debe seguir siendo un faro de esperanza" e insistió en que una de sus misiones es la de "preservar una plataforma deportiva verdaderamente global y basada en valores que pueda dar esperanza al mundo" como es el caso de los Juegos Olímpicos.

"En un mundo sacudido por el conflicto, la división y la tragedia, con vidas perdidas y tragedias vividas por tantas personas, ahora más que nunca, el Comité Olímpico Internacional se mantiene firme en su convicción de que el deporte debe seguir siendo un faro de esperanza, una fuerza que une al mundo entero en una competición pacífica", señaló el COI en un comunicado.

El organismo considera esto "fundamental para el Movimiento Olímpico" y recuerda que "se deriva de los Principios Fundamentales del Olimpismo". "El principio de neutralidad del Movimiento Olímpico fue recientemente reafirmado por la Comisión Ejecutiva del COI. Fortalecer este enfoque y garantizar su pertinencia en el futuro es fundamental para los debates que está llevando a cabo un grupo de trabajo especializado en el contexto del proceso 'Preparados para el Futuro'", añadió.

El organismo que preside Kirsty Coventry apuntó que "como organización global, debe afrontar una realidad compleja". "En cada edición de los Juegos Olímpicos, el COI debe afrontar las consecuencias del contexto político actual y los últimos acontecimientos mundiales", advierte.

Sin embargo, "al mismo tiempo", el Comité Olímpico Internacional "debe cumplir con su misión de preservar una plataforma deportiva verdaderamente global y basada en valores que pueda dar esperanza al mundo", un objetivo que "depende" de su "capacidad para reunir a los deportistas y participar en una competición pacífica, independientemente de su procedencia".

Por ello, el COI resaltó que la resolución de las Naciones Unidas (ONU) titulada 'Construir un mundo pacífico y mejor mediante el deporte y el ideal olímpico', "comúnmente conocida como la Resolución de la Tregua Olímpica", tiene entre sus objetivos "facilitar el tránsito seguro de todos los atletas clasificados, de todo el mundo, en su viaje al país anfitrión". "Al igual que cada iteración de resoluciones similares de la ONU anteriores, esta se inspira y guía en los principios del Movimiento Olímpico", subrayó.

De todos modos, el organismo aclara que esta resolución es "ambiciosa", pero "no vinculante". "La presenta el país anfitrión de los Juegos y la adoptan los propios Estados Miembros de la ONU. El COI, con su estatus de Observador Permanente ante la ONU, no tiene ningún medio para exigir la implementación de la resolución. Reconocemos que esto es competencia exclusiva del sistema de la ONU y ajena a las competencias del COI", puntualizó.

"Por lo tanto, hacemos un llamamiento a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas para que apoyen a los deportistas que se han clasificado para los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo y que puedan verse afectados por los conflictos más recientes en su camino hacia estos Juegos", sentenció la institución con sede en Lausana (Suiza).