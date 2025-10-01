El COI recibe a una delegación del Comité Olímpico de Palestina - COI/GREG MARTIN

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, recibió este miércoles a una delegación del Comité Olímpico Nacional de Palestina, encabezada por su presidente, Jibril Rajoub, en una reunión en Lausana (Suiza).

Según un comunicado del COI, con fotos del encuentro, durante la reunión, "abordaron el impacto del conflicto en curso en el deporte y los atletas palestinos, y el apoyo que puede brindar el COI en este trágico contexto".

"Como todos los interesados en la paz de la región, seguimos muy de cerca los acontecimientos diplomáticos actuales y esperamos que pronto conduzcan a una vía hacia la paz. Nuestra más sincera solidaridad con todos los afectados por este conflicto y, por supuesto, nos solidarizamos con la comunidad olímpica de la región", dijo Coventry.

La presidenta del COI también destacó el papel fundamental del deporte para unir al mundo en una competición pacífica. "Con tantas guerras y conflictos que afectan a millones de personas inocentes en todo el mundo, el deporte tiene la capacidad de unir al mundo entero en una competición pacífica", afirmó.

Según el COI, esto quedó demostrado durante los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando los atletas de los territorios de 206 CON, incluidos el CON de Palestina y el CON de Israel, y el Equipo Olímpico de Refugiados "vivieron juntos bajo un mismo techo en la Villa Olímpica".

Además, el Presidente del COI reiteró el apoyo del COI al "Plan de Reactivación del Deporte Palestino", que el presidente Rajoub presentó al COI el año pasado. En esa ocasión, el COI anunció que coordinaría una iniciativa de solidaridad internacional para movilizar fondos para este plan, cuyo objetivo es reconstruir las instalaciones deportivas destruidas en Palestina y reanudar las actividades deportivas.

Por otro lado, el "CON de Palestina y el COI acordaron la asignación de una serie de becas de Solidaridad Olímpica para atletas palestinos que se entrenan para los Juegos Asiáticos de la Juventud de 2025 en Bahréin, los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028".

Por último, el COI apuntó que el Comité Olímpico de Israel cumple con la Carta Olímpica. "Los CON de Israel y Palestina han sido reconocidos por el COI con igualdad de derechos, y coexisten pacíficamente dentro del Movimiento Olímpico. Ambos CON cumplen con la Carta Olímpica. El COI mantiene contacto regular con sus representantes y continúa colaborando estrechamente con ellos para brindar apoyo a sus atletas", termina.