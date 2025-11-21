El Consejo Olímpico de Asia incluye al pádel en los Juegos Asiáticos de 2026.

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Olímpico de Asia (OCA) ha confirmado el reconocimiento de la Federación Internacional de Pádel (FIP) y, con ello, este deporte ha sido incluido oficialmente en el programa de los próximos Juegos Asiáticos Aichi-Nagoya, que se disputarán del 19 de septiembre al 4 de octubre de 2026.

"Esto marca un paso decisivo para la expansión del deporte en toda Asia y su creciente presencia global", indicó este viernes la propia FIP en un comunicado oficial. La decisión se tomó la primera semana de noviembre después de una reunión en Kuwait entre el presidente de la FIP, Luigi Carraro, y el director general del OCA, Husain Al Musallam.

"La inclusión refleja el rápido crecimiento del pádel en toda Asia, donde la participación, la infraestructura y la actividad competitiva han aumentado significativamente en los últimos años", subrayó la nota de prensa. "Estamos encantados de ver al pádel incluido en el programa de los Juegos Asiáticos", dijo Carraro tras confirmarse la noticia.

"Este hito destaca el crecimiento global del deporte y abre nuevas oportunidades para que nuestros atletas de toda Asia demuestren su talento en uno de los mayores escenarios deportivos del continente. Nos hace mucha ilusión trabajar con el OCA, Padel Asia y nuestras Federaciones Nacionales para hacer de los Juegos de 2026 una celebración extraordinaria del deporte y del pádel", concluyó el presidente de la FIP.