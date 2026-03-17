El CPE reúne a "un equipo de futuro que ha dado buenos resultados" en Milán-Cortina 2026

Foto de familia de los ocho deportistas de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 junto a las autoridades. - OSCAR J. BARROSO / AFP7 /

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Paralímpico Español (CPE) reunió este martes en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) a los ocho deportistas de su delegación en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, un "equipo de futuro que ha dado buenos resultados" con cuatro medallas --dos oros, una plata y un bronce-- logradas por la esquiadora Audrey Pascual.

Al acto celebrado en el auditorio Samaranch del CSD contó con la presencia institucional de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Milagros Tolón, y del presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes. Un hecho que celebró el presidente del CPE, Alberto Durán, por la importancia de contar con ese apoyo. "El deporte paralímpico también necesita sus ayudas para la integración como la educación, la salud...", afirmó.

"He descubierto que esto es muy complicado, que para que estos fenómenos estén en unos Juegos es muy importante tener ese apoyo. Y hay que tener patrocinadores como los que tenemos, que son espectaculares. Los deportes de invierno son muy complicados, se necesitan muchos materiales y no están al lado de casa", añadió Durán, sobre sus primeros Juegos en el cargo.

Además, quiso agradecer a los deportista el haber dado "el máximo" y que hayan vencido "sus nervios y miedos". "Mucho tenían el miedo de no cumplir, pero lo han hecho genial. Estos deportistas son muy importantes, están abriendo camino a las demás personas. Están dando motivos para salir de casa a muchas personas", reconoció.

"Solo hay un deporte. Ya lo pensaba, pero me lo creído cuando he escuchado a Uribes decirlo. Este equipo era de futuro, estaba pensado para 2030, pero ya en 2026 ha dado buenos resultados. Hay mucho futuro porque es un equipo muy joven. Ojalá en los Alpes tengamos un equipo más amplio", aseveró.

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), José Mª (May) Peus España, se mostró "muy orgulloso" ante el papel del equipo español. "Teníamos un reto por delante: acoger a la familia paralímpicia en la federación. Y estamos disfrutando de grandes resultados", indicó porque han "cumplido con las expectativas con la integración lo más natural".

En el evento estuvieron presentes representantes de los patrocinadores que formularon una pregunta a los ocho deportistas. Audrey Pascual confesó que "no sabía si iba a poder con tantos nervios". "Han sido unos Juegos increíbles. El mérito es de todos", indicó al mismo tiempo que insistió que "ahora toca celebrarlo y volver a la vida normal" con los estudios.

Mientras que María Martín-Granizo fue preguntada por la famosa frase que se repite antes de cada salida 'o podio o camilla'. "Es un comentario que a los deportistas nos gusta, aunque a los médicos no", bromeó. "Es algo que nos impulsa a dar todo en la salida como se ha visto, porque hemos sido competitivos. Está claro que Audrey y Javi Marcos lo siguieron al pie de la letra", incidió.

Precisamente, Javier Marcos, que sufrió una dura caída en la prueba del viernes, manifestó que le gustaría que la sociedad los vean "como deportistas porque esto es deporte". "Nos preparamos igual, los entrenamientos son iguales. Ahí se olvidan las discapacidades", señaló.

"Me gusta hacer tres deportes para dar visibilidad, que no hay que quedarse en casa parados", animó el veterano Higinio Rivero. Mientras que Emilio Redondo reflexionó que su participación en estos Juegos suponen una demostración a sí mismo "para ver dónde podía llegar".