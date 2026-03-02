El CPI sigue "de cerca" la situación en Oriente Medio y su "impacto" en los Juegos Paralímpicos

Archivo - Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Paralímpico Internacional (CPI) confirmó este lunes que está "siguiendo de cerca" la situación de tensión que se vive actualmente en Oriente Medio tras el ataque de los Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de esta, y que vigila el "impacto en las operaciones" de los Juegos Paralímpicos de Invierno que arrancan a finales de esta semana en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), con cuyos organizadores trabajan "diligentemente para encontrar soluciones para los afectados".

"El Comité Paralímpico Internacional está siguiendo de cerca la situación de los ataques con misiles en Oriente Medio y continúa recopilando, confirmando y evaluando la información disponible para determinar el impacto en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 y en el Movimiento Paralímpico en general", indicó el CPI en un comunicado.

El organismo recalcó que "esta situación afecta no solo a los Comités Paralímpicos Nacionales que compiten en los Juegos" sino también a todos sus "miembros en general". "Pensamos primero en el impacto que esto tiene en las personas y nuestros pensamientos están con los afectados", advierte.

En cuanto a Milán-Cortina, cuya inauguración está prevista para el próximo viernes 6 de marzo, el CPE está "evaluando el impacto en las operaciones de los Juegos, en particular en los viajes", pero "sin perder de vista el objetivo de ofrecer los mejores Juegos Paralímpicos de Invierno y garantizar que el evento siga sirviendo de plataforma para impulsar la inclusión social de los 1.300 millones de personas con discapacidad que hay en el mundo".

"Estamos en estrecho contacto con todas las delegaciones que compiten en los Juegos, así como con otras partes interesadas. Muchos de los equipos ya se encuentran en Europa asistiendo a entrenamientos o realizando concentraciones, pero el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio está afectando a la llegada de algunas de las partes interesadas. Preferimos no hacer comentarios sobre la situación de las delegaciones o las partes interesadas a título individual en este momento, pero podemos asegurar que estamos trabajando diligentemente con Milano-Cortina 2026 para encontrar soluciones para los afectados", añadió al respecto.

El organismo que preside Andrew Parsons recordó que los Juegos Paralímpicos "son el evento más importante del Movimiento Paralímpico". "Nuestra máxima prioridad es que los deportistas paralímpicos sean los protagonistas mientras ofrecemos unos Juegos seguros y espectaculares en las impresionantes sedes de Italia", sentenció.