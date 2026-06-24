Los deportistas olímpicos tendrán una beca de 8.800 euros desde Milán-Cortina 2026

Archivo - Los esquiadores Oriol Cardona y Ana Alonso, medallistas españoles en los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina. - COE - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Todos los deportistas que participen en los Juegos Olímpicos podrán optar, por primera vez, a la ayuda 'Fit for the Future', dotada con 10.000 dólares (8.817 euros), para apoyar su carrera deportiva o facilitar el acceso al mercado laboral, según ha anunciado este miércoles el español Pau Gasol, presidente de la Comisión de Atletas del COI, en Lausana (Suiza).

El COI ha dotado un fondo de 140 millones de dólares (123,46 millones de euros) por cada edición de los Juegos Olímpicos y los primeros deportistas en beneficiarse de esta iniciativa serán los olímpicos en Milán-Cortina 2026, añadió Pau Gasol durante la 146 Sesión del COI en Lausana.

Ésta es una de las primeras medidas puestas en marcha en el marco estratégico 'Fit for the Future' que pretende encontrar nuevas formas de apoyar a los deportistas en sus proyectos deportivos a largo plazo o en su transición profesional.

La subvención 'Fit for the Future' para olímpicos complementa los programas de apoyo existentes. Se prevé que unos 14.000 olímpicos puedan beneficiarse de esta subvención de 10.000 dólares en cada una de las ediciones de los Juegos Olímpicos en las que participen.

La subvención se abonará a través de los Comités Olímpicos Nacionales (CON). Si un deportista olímpico decide no solicitar esta subvención, la cantidad que se le había asignado se reinvertirá en el fondo en beneficio de futuros deportistas olímpicos.

Asimismo, el COI informó de que esta subvención no supondrá ninguna reducción ni modificación del apoyo que el COI ya concede a los comités nacionales, a las federaciones internacionales, a los comités organizadores de los Juegos (COJO) ni a la Solidaridad Olímpica.

Gasol explicó que esta subvención se ofrecerá "a todos los olímpicos", independientemente del país de procedencia o de si han logrado o no medalla. "Porque, aunque la trayectoria de cada deportista sea diferente, todos los olímpicos han hecho sacrificios para llegar a los Juegos. Años de dedicación, de trabajo incansable y dedicados a creer en un sueño. No se trata de un premio en metálico sino de destacar el recorrido y el compromiso necesarios para convertirse en un deportista olímpico", manifestó.

Para el exbaloncestista esta ayuda reconoce que cada deportista olímpico forma parte de la "comunidad" y homenajea a los que le han precedido y allanado el camino "para que las generaciones actuales y futuras de deportistas olímpicos puedan beneficiarse de ello".

"Es un tema del que se lleva hablando muchos años, y estoy muy orgullosa de que ahora podamos hacerlo", declaró la presidenta del COI, Kirsty Coventry.

El COI aclaró que esta subvención está reservada a los atletas olímpicos, pero no a los participantes en los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ) ni a los que hayan infringido las normas antidopaje, el Código Ético del organismo, las condiciones de participación en los Juegos o la Carta Olímpica.

"El COI trabajará a partir de ahora en las modalidades de solicitud y concesión de la subvención, con el objetivo de poner en marcha el procedimiento de solicitud para los atletas olímpicos de Milán-Cortina 2026 a finales de este año, y que los primeros pagos se realicen en 2027", concluyó en un comunicado.