Duplantis pone en 6,27 metros su récord del mundo de pértiga

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El atleta sueco Armand Duplantis ha establecido este viernes el nuevo récord del mundo de salto con pértiga en 6,27 metros, mejorando por 1 cm su plusmarca durante el All Star Perche by SCC, un mitin bajo techo que se ha disputado en la Maison des Sports, en Clermont-Ferrand (Francia).

'Mondo' Duplantis, que a sus 25 años es multicampeón europeo, mundial y olímpico de esta disciplina, superó al primer intento el listón puesto en esos 6,27 metros. Gracias a ello se situó líder del concurso, por delante del griego Emmanouil Karalis y del australiano Kurtis Marschall, e hizo las delicias de un pabellón entregado a un casi 'hijo adoptivo'.

No en vano, el francés Renaud Lavillenie es valedor de Duplantis, quien lo ha sucedido como plusmarquista de una modalidad que tiene en el sueco a su gran atractivo del último lustro. Además, el veterano y laureado pertiguista francés es el organizador de esta reunión del All Star Perche by SCC, cuya primera edición fue el 25 de febrero de 2016.