Durban se suma a la carrera por organizar los Juegos de 2036 ó 2040

Archivo - Anilllos olímpicos en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

CIUDAD DEL CABO (SUDÁFRICA), 29 Oct. (dpa/EP) -

Sudáfrica ha elegido a Durban como la ciudad para presentar su candidatura a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2036 ó 2040, por lo que competirá en esta carrera olímpica con Múnich (Alemania), Ahmedabad (India), Jeonbuk (Corea del Sur), Estambul (Turquía), Budapest (Hungría), y Catar.

África nunca ha acogido unos Juegos Olímpicos, aunque en 2010 fue la sede del Mundial de fútbol, el primero en este continente y que levantó la selección española. Ahora, Durban competirá con Múnich, Ahmedabad (India), la región surcoreana de Jeonbuk, Estambul (Turquía), Budapest (Hungría) y Catar para organizar los Juegos de 2036 ó 2040. El Comité Olímpico Internacional tiene previsto seleccionar la ciudad anfitriona para 2036 a mediados de 2029.

El Comité Olímpico Sudafricano afirmó en una rueda de prensa celebrada el jueves que, además de Durban, la ciudad principal por delante de Johannesburgo y Ciudad del Cabo, podrían incluirse otras localidades en el proyecto de candidatura.