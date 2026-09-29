Eliud Kipchoge, nombrado embajador mundial de los JOJ de Dakar: "Quiero transmitir mi legado a los jóvenes"

El bicampeón olímpico de maratón Eliud Kipchoge, nombrado embajador mundial de los JOJ de Dakar. - COI

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El bicampeón olímpico de maratón, el keniano Eliud Kipchoge, expresó que quiere transmitir su legado a los más jóvenes, después de ser nombrado como embajador mundial de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2026, que se disputarán del 31 de octubre al 13 de noviembre con 2.700 deportistas de hasta 17 años en tres sedes de Senegal, Dakar, Diamniadio y Saly.

Considerado uno de los mejores maratonianos de todos los tiempos, Eliud Kipchoge, de 41 años, ha participado en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos y ha ganado cuatro medallas, entre ellas dos de oro consecutivas en maratón, en Rio 2016 y Tokyo 2020.

Como embajador mundial de Dakar 2026, el campeón se prepara para reunirse con los jóvenes atletas de Senegal, y será el mentor del equipo olímpico de refugiados, que participará, por primera vez, en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar en 2026.

Eliud Kipchoge se une así a la estrella brasileña del skate y doble medallista olímpica, Rayssa Leal, como embajador mundial de Dakar 2026, y sigue los pasos de otros atletas olímpicos de renombre que han apoyado ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos de la Juventud como Eileen Gu, Michael Phelps, Usain Bolt, Michelle Wie, Yao Ming y Chad Le Clos.

Para Eliud Kipchoge, este papel supone una oportunidad para transmitir a su vez su experiencia a los jóvenes atletas que siguen sus pasos. "Ha sido un gran honor para mí convertirme en embajador mundial de los Juegos. Llevo 24 años practicando este deporte, así que es hora de que transmita mis conocimientos a la siguiente generación. Los jóvenes de Dakar son precisamente la generación con la que quiero avanzar", manifestó.

Kipchoge anunció que cuando esté en Dakar intercambiará opiniones con los jóvenes deportistas y reflexionará sobre el futuro del deporte y del mundo. "Mi mensaje para estos jóvenes es sencillo: esta oportunidad es la clave. Es su momento de hacerse un hueco, y ese hueco está en Dakar. Luchad por conseguirla, demostrad vuestras capacidades en el lenguaje universal del deporte", indicó.

Tras ganar el bronce en los 5.000 metros en los Juegos de Atenas en 2004 y, posteriormente, la de plata en Pekín 2008, el keniano se pasó a la carretera antes de conseguir dos títulos olímpicos consecutivos en maratón, en Rio 2016 y Tokyo 2020.

También ha ganado cinco veces el maratón de Berlín, cuatro veces el de Londres y ha batido en dos ocasiones el récord mundial en esta disciplina. En 2019, Eliud Kipchoge se convirtió en el primer hombre en recorrer la distancia de un maratón en menos de dos horas.

Fue en Viena, durante un evento organizado especialmente para tal fin, donde completó el recorrido en 1 hora, 59 minutos y 40 segundos. Actualmente, se ha propuesto el reto de correr siete maratones en siete continentes con el fin de inspirar a corredores de todo el mundo y recaudar fondos para la Fundación Eliud Kipchoge.

Dakar 2026 reviste una importancia especial para Eliud Kipchoge, ya que los Juegos Olímpicos de la Juventud se convertirán en el primer evento deportivo olímpico organizado en el continente africano.

"Dakar 2026 es un acontecimiento de gran importancia para nuestro joven continente, un logro que llevamos mucho tiempo esperando. Al ser el primero olímpico, esta edición de los JOJ quedará grabada en la memoria de los jóvenes y del gran público durante mucho tiempo", subrayó.

Kipchoge ya ha comenzado a trabajar con los jóvenes atletas refugiados que participarán en Dakar 2026. Ha impartido una sesión de orientación centrada en la disciplina, la educación, los valores y las claves necesarias para triunfar tanto en el deporte como en la vida.

"Echar una mano al equipo olímpico de refugiados significa mucho para mí. Les he hablado de la importancia de tener buenos valores en la vida, en la educación y en el deporte; esa es la receta del éxito y de lo que significa triunfar tanto en el deporte como en la vida", manifestó.

Kipchoge considera que la participación del equipo olímpico de refugiados en Dakar 2026 supondrá, para sus seis jóvenes atletas, un magnífico trampolín para demostrar su potencial en la escena internacional.

"Me gusta dar a los atletas refugiados el siguiente consejo: el deporte es la vida. Para ellos, el deporte representa una verdadera oportunidad; les ofrece una plataforma para darse a conocer y hacerse un hueco", declaró.