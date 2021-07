El equipo español de marcha y maratón viaja al desafío de Tokyo 2020

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) organizó este miércoles la despedida al equipo olímpico de marcha y maratón, que viaja el jueves hacia Tokyo 2020 para competir bajo unas duras condiciones, como explicó su capitán Jesús Ángel García Bragado.

El atletismo español despidió a su segunda delegación rumbo a los Juegos Olímpicos, marchadores y maratonianos, que se dejarán la piel en el asfalto de Sapporo. El acto en la capital, en el hotel Madrid Marriott Auditorium, estuvo encabezado por García Bragado.

El madrileño, cerca de cumplir 52 años, competirá en sus octavos Juegos y se dirigió a sus compañeros. "No son las condiciones ideales, pero hay que saber leerlas bien, haced el mejor resultado posible, no os rindáis ante las condiciones adversas. El clima no se parece mucho a lo que tenemos aquí", afirmó.

"Desearos lo mejor, para muchos es la primera vez, pero espero que os sirvan para los siguientes, que están al caer, este ciclo llega enseguida, a mí los ocho Juegos se me han pasado rápido", añadió.

Además, el acto sirvió para hacer un pequeño homenaje al marchador murciano Miguel Ángel López (campeón mundial de 20km marcha en 2015), que recibió la insignia RFEA de plata por haber alcanzado las 25 internacionalidades absolutas.