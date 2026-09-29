España acudirá con 44 deportistas a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026. - COE

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

España acudirá con 44 deportistas, 11 hombres y 33 mujeres de entre 15 y 18 años, a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, que se disputan, del 31 de octubre al 13 de noviembre, por vez primera en África, y en los que la delegación nacional intentará superar las 15 medallas logradas en la anterior edición en Buenos Aires.

El combinado nacional participará en 14 de los 25 deportes que forman parte del programa de competición. Atletismo, baile deportivo, balonmano playa, boxeo, ciclismo, gimnasia artística, lucha de playa, remo de mar, ruhby seven, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón y vela serán las disciplinas que cuenten con representación española.

En cambio, España no competirá en bádminton, béisbol, baloncesto 3x3, hípica, esgrima, fútbol sala, judo, natación, skateboarding, vóley playa y wushu. Además, habrá 10 deportes que formarán parte de un programa inédito de movilización destinado a despertar el interés y fomentar la práctica deportiva entre los jóvenes del país y de la región anfitriona.

Esta cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud de verano reunirá a 2.700 jóvenes de todo el mundo en 151 pruebas, 7 de ellas mixtas. Por primera vez, la igualdad de género en esta competición será total, tanto en el número global de atletas como en todas las disciplinas y pruebas, y debutará un equipo de refugiados compuesto por atletas africanos.