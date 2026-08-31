España alcanza las 67 medallas en Taranto con halterofilia y atletismo como caladero

Alba Sánchez Ferrer con su oro en halterofilia en los Juegos Mediterráneos de Taranto - NACHO CASARES/COE

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegación española ha conquistado este lunes diez medallas, un oro, siete platas y dos bronces, en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026, para alcanzar las 67 preseas -13 de oro, 28 de plata y 26 de bronce- en la cita, en una jornada en la que la halterofilia y el atletismo supusieron el principal caladero de metales.

El único oro del día lo logró la halterófila Alba Sánchez Ferrer, que se proclamó campeona en dos tiempos de la categoría de 53 kg con un levantamiento de 105 kg. Mientras, María Olalla Muñoz logró dos metales en 61 kg, un bronce en arrancada, con 90 kg, y una plata en dos tiempos, con 112 kg.

Por su parte, el atletismo aportó cuatro medallas de plata, las de Diego Casas en lanzamiento de disco gracias a un último intento de 65,62 metros; Carmen Rosales en longitud con un salto de 6,50 metros; Lorea Ibarzabal en los 800 metros (2:00.07); y David Barroso, también en el 800 (1:46.35).

La jornada atlética también dejó la clasificación de Ana Prieto para la final de 400 metros con una mejor marca de la temporada de 52.24. Una Stancev fue quinta en altura con 1,87 metros; Paula Blanquer y Lerato Pagès terminaron cuarta y quinta en los 100 vallas; y Hugo Chapado y Gonzalo Sabin Lamborena ocuparon la quinta y la octava posición en los 110 vallas.

En triatlón, el relevo mixto se colgó la plata (1:21:06) a 1:22 de Italia y por delante de Francia, y en la gimnasia artística masculina la selección española conquistó el bronce por equipos con 234,400 puntos, únicamente superada por Turquía e Italia.

En tenis, Alejo Sánchez Quílez se proclamó subcampeón individual al caer en la final ante el marroquí Karim Bennani (6-2, 3-6, 4-6), y cierra su participación en Taranto con tres medallas de plata, tras las conseguidas anteriormente en dobles masculino y dobles mixto. María García Cid fue cuarta al perder el encuentro por el bronce frente a la marroquí Yasmine Kabbaj (6-3, 6-0).

Además, el equipo femenino de baloncesto 3x3 superó a Grecia por 20-8 y se enfrentará este martes a Chipre en semifinales, una ronda en la que también estará el equipo masculino, que eliminó a Francia por 21-15 y buscará el pase a la final ante Turquía. Por su parte, la selección masculina de waterpolo derrotó a Francia (16-10) y encadena dos victorias en la fase de grupos.

En remo, Amanda Gil y Mikel Mardaras lograron el pase directo a las finales A de skiff, y Aina Arteman y Lidia Florido también estarán en la final A del doble scull femenino. Jordi Alexandrescu y Danilo Marqués competirán en la final B masculina.

Los octavos de final fueron el techo en tenis de mesa. Daniel Berzosa superó primero a Peter Hribar por 4-2, antes de caer ante Joe Seyfried por 0-4; Juan Pérez perdió frente al egipcio Omar Assar por 1-4; y Sofía-Xuan Zhang cedió ante la italiana Giorgia Piccolin por 0-4.

Por último, en tiro olímpico, Inés Ortega y Martín Freije terminaron duodécimos en la clasificación de pistola de aire comprimido a diez metros por equipos mixtos, con 560 puntos.