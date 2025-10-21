La FIS excluye a rusos y bielorrusos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo

BERLÍN 21 Oct. (dpa/EP) -

Los deportistas de Rusia y Bielorrusia no podrán participar en las pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno del próximo año en Milán-Cortina d'Ampezzo en las competiciones de esquí y snowboard por lo que no podrán estar en el evento, según indicó este martes la Federación Internacional de Esquí (FIS).

La FIS, que supervisa el esquí alpino, nórdico, de estilo libre y el snowboard, recalcó que su consejo votó "no facilitar la participación de atletas de Rusia y Bielorrusia como Atletas Individuales Neutrales" en sus pruebas de clasificación de la FIS", lo que de hecho les excluye también de los Juegos.

El Comité Olímpico Internacional permite a los deportistas de Rusia y Bielorrusia competir como neutrales en pruebas individuales tras un estricto proceso de investigación, y el Comité Paralímpico Internacional les permitió volver con todos sus símbolos nacionales. Pero la última palabra la tienen las federaciones deportivas, y muchas han mantenido las sanciones impuestas tras la invasión rusa de Ucrania.

Aparte de la FIS, el organismo rector del biatlón, la IBU, no les permite regresar y tampoco podrán participar en los deportes que rige (bosleigh, luge y skeleton), y tampoco podrán participar en deportes de equipo como el hockey sobre hielo y el curling. Sólo unos pocos rusos y bielorrusos podrán estar presentes en esquí de montaña, así como en patinaje artístico, patinaje de velocidad y pista corta, deportes que organiza la Unión Internacional de Patinaje.