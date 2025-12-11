La FIS permite a otras dos deportistas bielorrusas poder clasificarse para los Juegos Olímpicos de Invierno

MÚNICH (ALEMANIA), 11 (dpa/EP)

La Federación Internacional de Esquí (FIS) ha autorizado a otras dos esquiadoras bielorrusas a competir como neutrales en las pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en febrero de 2026 en Milán y Cortina d'Ampezzo.

La FIS informó este jueves de que las esquiadoras de fondo Hanna Machakhina y Hanna Karaliova obtuvieron el visto bueno, un día después de que nueve deportistas, seis de Bielorrusia y tres de Rusia, recibieran también esta autorización, entre ellos la bielorrusa Hanna Huskova, oro olímpico en esquí estilo libre en la modalidad de 'Aéreios' en 2018 y plata en 2022, y la rusa Anastasia Tatalina, campeona mundial de 'Big Air' en 2021.

La FIS, que supervisa el esquí alpino, nórdico y de estilo libre, y el snowboard, prohibió a todos los deportistas rusos y bielorrusos participar en sus eventos tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Pero el Tribunal de Arbitraje (TAS) estimó la semana pasada las apelaciones de Rusia y Bielorrusia, diciendo que la FIS debe aceptar las solicitudes de obtener el estatus de neutral para permitirles participar en las pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo del año que viene.

Todos los deportistas seleccionados han superado un estricto e independiente proceso de revisión, y no pueden apoyar públicamente la guerra de Ucrania ni estar afiliados al ejército u otras fuerzas de seguridad.