El Gobierno británico boicoteará las ceremonias de los Juegos Paralímpicos en protesta por el regreso de Rusia

Archivo - BEIJING, Dec. 29, 2022 -- Fireworks light up the sky during the opening ceremony of the Beijing 2022 Olympic Winter Games at the National Stadium in Beijing, capital of China, Feb. 4, 2022. Top 10 China news stories of 2022 1. Beijing 2022 - Europa Press/Contacto/Xu Zijian - Archivo

LONDRES, 5 Mar. (dpa/EP) -

El Gobierno británico boicoteará las ceremonias de Apertura y de Clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, en protesta por el hecho de que se permita a los deportistas rusos y bielorrusos competir bajo sus propias banderas.

Seis deportistas de Rusia y cuatro de Bielorrusia representarán a sus países en lugar de competir como neutrales en estos JJ.PP. Esto se produce tras levantarse una prohibición parcial por parte del Comité Paralímpico Internacional (CPI) y una apelación exitosa ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), por parte de rusos y bielorrusos, contra una prohibición impuesta por la Federación Internacional de Esquí (FIS).

Rusia ha estado marginada del panorama deportivo internacional desde su invasión militar a Ucrania iniciada en 2022, y su inclusión en los JJ.PP. supone el paso atrás más significativo desde entonces. Ucrania y otras naciones ya habían expresado intención de boicotear las ceremonias de inauguración y cierre, y ahora el Reino Unido se ha sumado a ellas.

"Nos oponemos firmemente a la decisión del Comité Paralímpico Internacional de permitir que los deportistas rusos y bielorrusos compitan bajo sus propias banderas", dijo este jueves un portavoz del Gobierno británico en la víspera de la Ceremonia de Apertura.

"Hemos dejado claro que los Estados ruso y bielorruso no deben estar representados en el deporte internacional mientras continúe la bárbara invasión a gran escala de Ucrania. Por tanto, ningún ministro ni miembro del Gobierno asistirá a las ceremonias", añadió el mismo portavoz.

Luego el Gobierno británico indicó que Stephanie Peacock, ministra de Deportes, estará en Cortina únicamente para apoyar a sus compatriotas. "Han trabajado incansablemente durante los últimos cuatro años para estar preparados para el momento más importante de sus vidas deportivas y merecen contar con el apoyo de la nación", concluyó al respecto.