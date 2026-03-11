Hamburgo prevé gastar 4.800 millones de euros y tener beneficios si alberga unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. - Christian Charisius/dpa

HAMBURGO (ALEMANIA), 11 Mar. (dpa/EP) -

Hamburgo tiene previsto gastar 4.800 millones de euros y espera obtener beneficios si consigue ser elegida sede de los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, según indicó este miércoles el Senado de esta ciudad-estado de Alemania sobre una cifra que incluiría los costes de las instalaciones junto a la tecnología, el marketing y el personal de trabajo.

Acorde a datos del Senado hamburgués, el 76% de las instalaciones ya existe y el 24% tendría carácter temporal. Esos 4.800 millones de euros son menos de la mitad de los 11.200 millones (incluidos 6.200 millones del Gobierno federal) estimados en 2015 como parte de una precandidatura para los Juegos de 2024, que finalmente fue desbaratada por un referéndum.

"Los costes de financiación en los que incurriríamos para albergar los Juegos son significativamente inferiores a los estimados en 2015", afirmó el senador de Finanzas, Andreas Dressel. "Podemos albergar unos Juegos económicamente viables en esta ciudad basándonos en cálculos transparentes", aseveró. "Podemos permitirnos acogerlos", reiteró.

"Si la candidatura de Hamburgo tiene éxito, los fondos públicos y privados fluirán más rápidamente y de forma más específica hacia proyectos de infraestructura en Hamburgo, en lugar de hacia Múnich o la región del Rin-Ruhr", aludió Dressel a las candidaturas rivales dentro de Alemania.

Dressel añadió que expertos externos han dicho que unos futuros Juegos podrían generarían beneficio de 100 millones de euros y que el presupuesto previsto por Hamburgo incluye 628 millones para gastos imprevistos.

Aunque la Confederación Deportiva Olímpica Alemana (DOSB) tiene ideado presentar una candidatura para organizar los Juegos de 2036, 2040 o 2044, otro referéndum sobre ello está fechado para el 31 de mayo. Aparte de la región de Rin-Ruhr y las ciudades de Hamburgo y Múnich, la capital Berlín también está interesada, pero la decisión final se tomará en septiembre.