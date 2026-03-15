Higinio Rivero termina 20º los 20 kms de esquí de fondo y Javier Marcos no acaba el eslalon

El esquiador español Javier Marcos durante el eslalon de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo 2026 - COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El español Higinio Rivero cerró su histórica participación en los Juegos Paralímpicos de Invierno que concluyeron este domingo en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) con un vigésimo puesto en los 20 kilómetros del esquí de fondo, mientras que su compatriota Javier Marcos no pudo acabar su participación en el eslalon, en lo que eran las dos últimas participaciones de España en un evento del que se marcha con las cuatro medallas logradas por la esquiadora Audrey Pascual.

Rivero, que en Milán y Cortina d'Ampezzo se convirtió en el primer deportista paralímpico español en competir en tres deportes diferentes en Juegos tras hacerlo en piragüismo en Tokio y París y hacerlo en Italia también en biatlón, puso el punto y final a esta experiencia con un nuevo 'Top 20', el segundo tras el decimosexto lugar de la prueba de persecución del biatlón.

En los 20 kilómetros del esquí de fondo para deportistas que compiten sentados, el vizcaíno supo gestionar bien la exigencia y dureza, guardando fuerzas para el tramo final para ir remontando algunas posiciones y alcanzar el vigésimo puesto en la prueba.

"La prueba de hoy ha sido como la guinda del pastel a estos Juegos. La verdad que venía costándome entrar un poco en la dinámica de carrera y no estaba haciendo los resultados que tenía planeados o que me hubiese gustado hacer, pero hemos dado un poco la vuelta a la tortilla y ya en el biatlón del viernes empezamos a hacer los resultados que esperábamos", advirtió Rivero en declaraciones facilitadas por el Comité Paralímpico Español (CPE).

El de Barakaldo recordó que esta última prueba la hacía "por primera vez" y que había cumplido las expectativas. "Esperábamos un vigésimo como mejor posición en fondo y aquí lo hemos alcanzado, así que terminar los Juegos con una sensación tan positiva y tan buena del trabajo que hemos hecho durante estos años hace que nos vayamos muy contentos, pero con muchas cosas que mejorar para los próximos. Me lo he pasado muy bien, hemos demostrado que somos competitivos y que hay que seguir dando guerra", sentenció.

Por otro lado, en el eslalon del esquí alpino para deportistas que compiten sentados, Javier Marcos, debutante en unos Juegos de Invierno, no pudo concluirlo tras saltarse una puerta en la segunda manga y después de haber logrado el vigesimoprimer tiempo en la primera (1:01.08).

"En la primera manga tuve un fallo muy gordo justo antes de entrar al llano, que al final te perjudica porque pierdes toda la velocidad y al estar en llano ya no puedes volver a generarla por lo que me dejó superatrás. Y luego para la segunda. Iba con la mentalidad ya de disfrutarla, me he tirado con todas las ganas y en una puerta he salido por fuera y he pasado por el lado que no tocaba, así que una putada, pero contento con la participación", expresó Marcos al CPE.

El madrileño reconoció que tras la caída del pasado jueves en el gigante que le llevó al "hospital" y por la que le tuvieron que dar "cuatro puntos" en el rostro, estaba "con muy mal sabor de boca". "Al final, he podido competir en el eslalon y disfrutar. No son los resultados que me gustarían, ni mucho menos porque creo que puedo estar mucho más arriba, pero se han dado así las cosas y me voy contento a casa", admitió.

"Ahora me voy a casa unos días y dentro de un par de semanas o una semana y media, volver a entrenar en La Molina porque tengo muchas ganas de seguir mejorando y, de cara al año que viene, ya competir en Copas del Mundo, que este año a raíz de la lesión se me hizo bola y no pude competir, así que a ver si el año que viene competimos en Copa del Mundo y a por todas", sentenció.