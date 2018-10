Imanol Rojo: "He llegado fundido a la última vuelta"

Publicado 11/02/2018 14:37:40 CET

El esquiador de fondo español Imanol Rojo ha reconocido que no fue tan rápido en el estilo clásico, después de acabar en la cuadragésima novena posición en la prueba de 15+15 kilómetros de skiatlón de los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang, lo que le obligó a "recuperar subiendo" y llegar "fundido" a la última vuelta.

"En clásico no he ido tan rápido como quería en las bajadas y he tenido que recuperar subiendo y eso me he desgastado por lo que he llegado fundido a la última vuelta", comentó Rojo a la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) nada más concluir la prueba en el Alpensia Cross-Country Centre.

El esquiador de Tolosa ya está pensando en la siguiente carrera, el 15 kilómetros libre del próximo viernes. "La nieve estaba muy bien por lo que saco cosas muy positivas. Por ejemplo, que en las tres vueltas de patinador he ido muy, muy fuerte, así que hay que pensar en la siguiente carrera del día 16. Creo que se puede hacer una muy buena competición ahí". Este año, mi mejor resultado en Copa del Mundo es en los 15 kilómetros con una 41 plaza, así que tengo esperanzas", puntualizó.

En esta prueba, al vasco se le unirá en la participación española el aragonés Martí Vigo, del Club Hospital de Benasque, que con 20 años, debutará en unos Juegos Olímpicos.

"La verdad es que a mí el frío me va bien, en salida estábamos a -7ºC aproximadamente, a mí siempre me ha ido mejor el frío que el calor. Estoy contento con las condiciones y aún me quedan 4 días para preparar a conciencia la próxima prueba en la que estoy seguro estaré al máximo", añadió.

Por su parte, el entrenador del equipo de la RFEDI de fondo, Franco Puntel, destacó la actuación del vasco. "Ha corrido muy bien. Ha mejorado varias posiciones su dorsal, como va por puntos FIS el orden de salida, eso significa un resultado correcto mejorando su posición en el ranking mundial", comentó.

Por último, Puntel valoró el "duro" recorrido y el "desgaste" que produce. "Es bastante duro porqué tiene unas bajadas largas y unas subidas también muy largas que hace que el desgaste de los corredores sea mayor que en otros circuitos de alto nivel", sentenció.