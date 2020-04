José Perurena, dado de alta tras una semana ingresado por coronavirus

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Internacional de Piragüismo y miembro del Comité Olímpico Inyternacional (COI), José Perurena, de 74 años, ha sido dado de alta después de una semana hospitalizado en la Clínica La Luz de Madrid para superar el coronavirus, informa este jueves la Asociación Internacional de Juegos Mundiales (IWGA).

José Perurena, presidente también de la IWGA, ha regresado este miércoles a su domicilio en Madrid, informó él mismo a Europa Press, después de pasar una semana hospitalizado tras verse infectado por el coronavirus. Antes de su ingreso, el miembro del COI había permanecido dos semanas de internamiento en su hogar debido al estado de alarma decretado por el Gobierno español por el COVID-19.

"Ahora me quedaré en casa aislado durante varios días más mientras me recupero de la enfermedad", apuntó Perurena, quien se excusó por no poder participar en la última reunión de la Junta de IWGA.

La IWGA anunció a principios de esta semana que, como las nuevas fechas para los Juegos Olímpicos de Tokyo en 2021 chocan con las fechas de los Juegos Mundiales de 2021, también buscan urgentemente encontrar una alternativa.

Perurena, olímpico en kayak en los Juegos Olímpicos de 1968, es presidente de la Federación Internacional de Piragüismo desde 2008, y miembro del COI desde julio de 2011. Fue elegido presidente de la IWGA en 2014 y reelegido para otro mandato de cuatro años en 2018.