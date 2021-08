Katir: "Sé que puedo dar un paso más y mejorar a nivel de campeonatos"

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Mohamed Katir se mostró "muy feliz" pese a haber acabado octavo este viernes en la final de los 5.000 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque reconoció que puede "mejorar más", mientras que Marta Pérez sintió algo de "rabia" por haberse quedado cerca del diploma pese a que "ni en sueños" imaginó rendir como lo ha hecho en el Estadio Olímpico.

"Estoy muy feliz por cumplir un sueño y ser atleta olímpico, entrando en la final y llevándome un diploma. Sé que puedo dar un paso más, que puedo mejorar más y mejorar a nivel de campeonatos y dar muchísimas 'guerra', pero estoy muy feliz", afirmó Katir en declaraciones facilitadas por la RFEA.

Por su parte, Marta Pérez también estaba satisfecha tras su noveno puesto en la final de 1.500 y por haber bajado de nuevo su marca personal. "Me ha dado rabia ver que he quedado novena y a nada del diploma, pero estoy súper satisfecha con los Juegos que he hecho porque he hecho otra vez marca personal y unos 4:00 que veía lejos de mi alcance", apuntó.

"Creo que he competido bien. He ido un rato por fuera, pero estás compitiendo y me he colocado donde pensaba que iba mejor. Creo que he acabado más lenta, pero he hecho todo lo posible en el último 200 por coger a las de delante. Ha sido algo que ni tenía en mis mejores sueños antes de venir aquí", sentenció la soriana.