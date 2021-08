Laura Gil se confiesa "muy dolida" y pide "respeto" para ella y para la selección

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La pívot de la selección española de baloncesto Laura Gil ha reconocido sus "errores" en el último partido ante Francia, donde falló "tiros muy fáciles", pero ha reclamado que "no se puede faltar al respeto a una o a doce jugadoras que llevan todo el verano dándolo todo" con el equipo nacional.

"No sé cómo empezar esto... pero necesito sacarlo. Quería empezar reconociendo mis errores, ayer no estuve acertada y fallé tiros que a ojos de cualquiera eran tiros muy fáciles. Os puedo asegurar que ahora mismo estoy muy dolida, no voy a excusarme pero no todos los días se está bien, o al 100%, en todas las facetas del juego. Intenté ayudar al equipo sumando en otros aspectos, pero no fue suficiente. El baloncesto es un deporte en el que no siempre se gana, y debemos saber ganar y perder", reflexionó Gil en una carta abierta.

Tras dar "muchísimas gracias a toda la gente que está mostrando su apoyo", la murciana también quiso referirse a sus críticos. "Simplemente darles un mensaje a aquellas personas que piensan que por tener una opinión pueden faltar al respeto a una o a doce jugadoras que llevan todo el verano dándolo todo. 'Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero no todas las opiniones son respetables'", finalizó.

Gil falló ocho de sus diez lanzamientos a canasta durante el encuentro ante Francia que supuso la eliminación en los Juegos Olímpicos, pero ha sido la segunda jugadora con mejor valoración de la selección en Tokio solo por detrás de Astou Ndour, apartado estadístico en el que ha promediado 17,5 por encuentro.