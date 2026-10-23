Libros de Ruta reedita 'Memorias Olímpicas' de Pierre de Coubertin. - LIBROS DE RUTA

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Libros de Ruta publica 'Memorias olímpicas', de Pierre de Coubertin, el relato en primera persona del hombre que fundó los Juegos Olímpicos, el mayor acontecimiento deportivo del mundo moderno, y que fueron escritas en 1931, seis años después de que dejara la presidencia del Comité Olímpico Internacional (COI).

El texto fundacional del olimpismo moderno, de 280 páginas y disponible en librerías de toda España desde el pasado 16 de octubre, recorre los pulsos por la sede inaugural, los Juegos de Atenas 1896, París 1900 y San Luis 1904, el éxito de Estocolmo 1912 y la Primera Guerra Mundial, que estuvo a punto de acabar con todo.

También el nacimiento de una liturgia que perdura hasta la actualidad: la bandera de los cinco aros, el juramento, las ceremonias.

La obra llega a la colección Clásicos de Libros de Ruta con traducción y prólogo de Marcos Pereda, autor de numerosos libros, entre ellos 'Crónicas sobre ruedas: El Giro de Italia', 'Globero' o 'Arriva Italia'.

Nadie tomó en serio a Pierre de Coubertin propuso resucitar los Juegos Olímpicos. Pocos confiaron en aquel barón que parecía un excéntrico incapaz de levantar tamaña empresa. Cuatro décadas después había puesto en marcha, congreso a congreso y viaje a viaje, el mayor evento del mundo moderno.

Aunque lo hizo dilapidando su fortuna. En este libro cuenta todos los detalles. Estas memorias son una rareza, pero explican, mejor que ningún libro posterior, cómo y dónde surge el movimiento olímpico moderno y los obstáculos que tuvo que superar en sus primeras décadas.

Pierre de Coubertin (París, 1863-Ginebra, 1937) fue un pedagogo e historiador nacido en una familia de la aristocracia francesa. Convencido de que el deporte es una herramienta educativa, impulsó la Unión de Sociedades Francesas de Deportes Atléticos (1889) y, en el Congreso de la Sorbona de 1894, la creación del Comité Olímpico Internacional, que presidió entre 1896 y 1925.

Suyos son la bandera de los cinco aros (1913) y la Revue Olympique; suyo también, bajo seudónimo, el poema 'Oda al deporte', que ganó el oro de literatura en Estocolmo 1912. Escribió, entre otras obras, 'L'Éducation en Angleterre' (1888), 'Pédagogie sportive' (1922) y una monumental 'Histoire universelle' (1926-1927).