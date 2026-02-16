Lindsey Vonn dona los peluches recibidos tras su lesión a la sala infantil del hospital de Treviso

Lindsey Vonn - Michael Kappeler/dpa

MILÁN (ITALIA), 16 Feb. (dpa/EP) -

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn ha donado los peluches que ha recibido como regalo tras su lesión en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 a la sala infantil del Hospital Ca'Foncello de Treviso (Italia), donde ha estado ingresada desde el 8 de febrero hasta el pasado domingo, según desvela la agencia de noticias Ansa.

Antes de ser dada de alta del hospital, Vonn grabó un vídeo en el que decía que había recibido muchos peluches, incluida una almohada con forma de tiburón que tenía debajo de la cabeza.

Tras volver de su retirada, el principal objetivo de la esquiadora de 41 años era conseguir otra medalla de oro olímpica en descenso en Milán-Cortina, 16 años después de la primera en Vancouver 2010.

Sin embargo, su carrera del 8 de febrero duró apenas 13 segundos, antes de sufrir una dura caída que le produjo una grave lesión. Desde entonces, se ha sometido a cuatro operaciones en la pierna y se esperan más en Estados Unidos.