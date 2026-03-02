Lindsey Vonn: "Será un camino difícil y doloroso, pero le estoy dedicando toda mi energía"

Archivo - La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn atiende a los medios de comunicación en el Mundial de Esquí Alpino. - Jens Büttner/dpa - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn ya ha regresado a casa tras su operación en la pierna izquierda debido a su violenta caída durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, en los que compitió con el ligamento cruzado roto, y ahora afronta "un camino difícil y doloroso" de recuperación, al que dedicará "toda" su energía.

"Hogar dulce hogar. Se siente bien dormir en mi propia cama... Pero atravesar la puerta principal sin que Leo me salude como siempre fue una realidad muy dura. Una realidad que tuve que enfrentar. Junto con muchas otras duras realidades que están delante de mí mientras avanzo...", arrancó Vonn en un mensaje publicado en su perfil de 'Instagram'.

La veterana esquiadora, de 41 años y bicampeona del mundo, se sometió a una cirugía de más de seis horas por las fracturas que sufrió en la parte inferior de su pierna izquierda, por lo que requirió muchas placas y tornillos para recomponerla.

Vonn compitió en Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 con el ligamento cruzado de su rodilla roto; en su estreno en la competición, se descontroló en un salto tras engancharse en la puerta con el brazo izquierdo y cayó violentamente. Inmediatamente se agarró la rodilla lesionada y gritó de dolor al detenerse. Fue trasladada en helicóptero tras un largo tratamiento 'in situ'.

"Ahora estoy centrada en la terapia y en recuperarme. Será un camino difícil y doloroso, pero le estoy dedicando toda mi energía, como siempre", afirmó la deportista en sus redes sociales, donde confirmó que va a tomarse un descanso. "Os daré actualizaciones cuando pueda, pero ahora mismo mi enfoque está en cuidar de mí misma", agregó.