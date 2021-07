Liz Cambage renuncia a los Juegos por al "aterrador" panorama provocada por la pandemia

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La pívot australiana Liz Cambage, una de las mejores jugadoras del mundo, ha anunciado este viernes su renuncia a los Juegos Olímpicos de Tokio debido al "aterrador" panorama provocado por la pandemia y a los "ataques de pánico" que ha sufrido en las últimas semanas, situación que le impide llegar en el estado que le gustaría.

"No es ningún secreto que en el pasado luché con mi salud mental y recientemente he estado muy preocupada por ir a unos Juegos con 'burbuja'. Sin familia. Sin amigos. No hay aficionados. No hay sistema de apoyo fuera de mi equipo. Es honestamente aterrador para mí. El mes pasado tuve ataques de pánico, sin dormir ni comer", reveló Cambage en un comunicado.

Por ello, añadió que la idea de tener que tomar "medicación diaria" para "controlar la ansiedad" durante los Juegos "no es el lugar" donde quiere estar en Tokio, sobre todo antes de "entrar en competición en el escenario deportivo más grande del mundo".

"Me conozco a mí misma y sé que no puedo ser la Liz que todo el mundo merece ver competir. Al menos no en este momento. Necesito cuidarme mental y físicamente. Me rompe el corazón anunciar que me retiro de los Juegos Olímpicos, pero creo que es lo mejor para el equipo y para mí misma", finalizó.

Cambage ya dio a conocer públicamente hace dos años sus problemas de salud. La australiana, de 2,03 metros de estatura, ganó el bronce olímpico en Londres 2012 y fue la máxima anotadora del Mundial 2018, donde Australia llegó hasta la final frente a Estados Unidos.