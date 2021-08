María Pérez: "He sido cuarta en mis primeros Juegos y he estado en la 'pomada' con las mejores"

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La atleta española María Pérez reconoció tener una sensación "un poco agridulce" por haber finalizado cuarta este viernes y muy cerca de las medallas en los 20 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque también estaba feliz por haber estado "en la 'pomada' con las mejores".

"Ha sido un cuarto puesto, una 'medalla de chocolate', que sabe un poco agridulce porque he podido ver como entraban las medallas y yo era cuarta, pero quiero mirar sobre todo hacia el futuro porque en mis primeros Juegos he sido cuarta y he estado en la 'pomada' con las mejores marchadoras", indicó Pérez en declaraciones facilitadas por la RFEA.

La granadina remarcó que las que le ganaron fueron "mejores" que ella, pero insistió en su felicidad de haber "demostrado" que puede estar "a ese nivel". "He intentado luchar por el bronce, pero enfrente tenía a la campeona olímpica y del mundo y al final e ha batido con su cambio", lamentó.

"Ahora quiero tomarme unas pequeñas vacaciones, resetear la mente y ponerme como objetivo los Juegos Olímpicos de París en la misma distancia. Ojalá que se venga algo para casa y pueda vivir unos Juegos con normalidad", sentenció.