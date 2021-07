María Vicente: "Voy a luchar por marcas personales y estar en lo alto"

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La atleta española María Vicente acude a Tokyo 2020 con la intención de luchar por mejorar sus marcas personales en el heptatlón y, de ser así, luchar por estar "en lo alto" y sin renunciar, si sale todo redondo, a estar en la terna por las medallas en sus primeros Juegos Olímpicos.

"Voy a luchar por marcas personales y por estar en lo más alto, en las medallas. Pero las opciones son las que son, y hay gente muy buena. No puedo fallar, si las otras fallan estaré a tope y a por ellas", reconoció en rueda de prensa.

María Vicente, no obstante, no acude a la capital japonesa con tan altas expectativas de estar en el podio. "Ni me había planteado la medalla, sería genial ganarla. Pero no cabe dentro de mi imaginación ni posibilidades. Pero el retraso de un año nos ha beneficiado", matizó la de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

"Está siendo una pasada estar aquí, en los primeros días me sentí súper bien entrenando y hoy ya ha pesado algo más. Estoy con muchas ganas. Mis objetivos son disfrutar y aprender muchísimo, y me gustaría estar luchando por un puesto de finalista", reconoció.

En este sentido, cree que dentro del heptatlón tiene más posibilidades de brillar en la prueba de los 200 metros. "Me gustaría ganar alguna prueba de las siete, que creo que si tengo alguna posibilidad es en el 200", apuntó.

Preguntada por su adaptación a Tokio, contestó en positivo. "He estado muy bien, no sé si hoy porque ha sido más duro me ha costado más. En el avión conseguí dormir y no he tenido mucho 'jet lag'. Está siendo mucho mejor de lo que me esperaba", celebró.

Y, sobre la presión externa de lograr medalla, caso omiso. "A nuestro nivel, sí que oyes lo que tenemos detrás y lo que dicen. Hay que tener la cabeza fría y que nada de eso nos perjudique. Hay que centrarse en el lado positivo, en los que te animan para que salgan bien las cosas", manifestó.