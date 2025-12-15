Mariah Carey participará en la ceremonia de apertura de Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Archivo - ARCHIVADO - 30 Abril 2012, Austria, Ischgl: La cantante estadounidense Mariah Carey actúa en un concierto al aire libre en Ischgl. La cantante estadounidense Mariah Carey actuará en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de - picture alliance / dpa - Archivo

ROMA, 15 Dic. (dpa/EP) -

La cantante estadounidense Mariah Carey actuará en la ceremonia de apertura de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, que se disputarán del 6 al 22 de febrero de 2026 en Milán y Cortina d'Ampezzo, que tendrá lugar en el estadio de San Siro, según anunciaron este lunes los organizadores.

"Reconocida en todo el mundo por su inconfundible voz y por un legado musical que abarca generaciones y culturas, Mariah Carey encarna a la perfección el espíritu emocional de los Juegos", afirma el comunicado.

El acto, que será el próximo 6 de febrero, contará con la presencia de la cantante de 56 años, famosa por su éxito 'All I Want for Christmas Is You' y otros temas. La ganadora de cinco Grammy es la primera gran invitada internacional a la ceremonia que se anuncia.

"Juntos, la música y el deporte darán vida a una Ceremonia de Apertura Olímpica en la que la Armonía se convierte en expresión de la energía colectiva", se recoge en la nota de prensa.