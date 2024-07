Archivo - Miguel Mendez attends during the Media Day of Spain Women Basketball Team celebrated at Triangulo de Oro de Madrid pavilion on February 05, 2024 in Madrid, Spain.

Archivo - Miguel Mendez attends during the Media Day of Spain Women Basketball Team celebrated at Triangulo de Oro de Madrid pavilion on February 05, 2024 in Madrid, Spain.

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto femenino, Miguel Méndez, ha lamentado este martes que la base Silvia Domínguez, recientemente lesionada, "no haya podido defender" dentro de la convocatoria "su participación en el campo", quedándose así fuera del combinado nacional para los próximos Juegos Olímpicos de París (Francia).

"La pérdida de una jugadora de la experiencia de Silvia, que lleva tantos años en el equipo nacional, tantos años metida en el grupo y la capitana del equipo, anímicamente es un golpe como han sido otros. Estamos con ella en el lado humano, en el lado personal. Sentimos que no haya podido defender su participación en el campo, que es donde debe hacerlo", declaró Méndez desde las instalaciones de la Caja Mágica, en Madrid.

"En el plano deportivo se une a las bajas de Laura [Quevedo], de Raquel [Carrera], de Cristina [Ouviña], etc., que las cuatro estuvieron en el último verano en el Europeo y son bajas importantes. Pero cuando hablamos de grupo, de selección, cuando hablamos de que controlamos 20-25 jugadoras... cuando no hay estas cuatro, las siguientes cuatro entrarán y no me cabe ninguna duda de que lo harán con buen pie", añadió.

En este sentido, Méndez admitió que su objetivo es formar "el mejor equipo disponible". "Si no son ellas o esos nombres, pues los cambiaremos por otros nombres y trataremos de estar al máximo nivel posible", argumentó el seleccionador de España, para luego valorar las etapas consumidas de su preparación de cara a París 2024.

"Vamos por fase, hemos pasado la primera parte de la concentración, esos primeros diez días después de bastante tiempo paradas, al menos como equipo, desde que acabó la Liga. Hemos cargado las pilas, hemos recuperado conceptos tácticos de juego, hemos metido al equipo en ritmo de competición, hemos jugado dos partidos y afrontamos la segunda parte para afinar un poco diversas situaciones, para meter alguna cosa nueva también a nivel táctico y seguir trabajando la puesta a punto, tanto física como mental y anímica del equipo", comentó el seleccionador.

Mientras, abogó por "trabajar en afinar al equipo, seguir trabajando en los objetivos de juego, seguir viendo muchas más cosas a nivel táctico, por supuesto, porque no hemos crecido del todo ahí". "Tenemos que ver situaciones especiales del juego, tenemos que ver diferentes alternativas defensivas que tenemos, pues seguir preparándolas y seguir trabajando en la puesta a punto física del equipo, que nos falta prácticamente un mes para empezar a competir y debemos seguir trabajando sobre todo esto", indicó Méndez en el 'canutazo' de prensa.

Pese a los percances de las últimas semanas en forma de lesiones, Méndez mostró cautela. "No soy mucho de quejarme, yo creo que cada campeonato es diferente. A veces cuando el campeonato es en junio, en el caso de los Europeos, nos quejamos de que acaba de terminar la Liga, de que las jugadoras están cansadas, que vienen tocadas del sufrimiento de una Liga dura y unas competiciones duras", señaló al respecto.

"Ahora que han tenido un tiempo para resetear, para cuidarse, el punto de forma baja y hay que empezar no desde cero, sino desde un punto diferente. Yo creo que cada preparación es diferente, no tiene nada que ver con la preparación que tuvimos en el Preolímpico, que en dos o tres días hubo que competir en febrero, o la de noviembre o el verano pasado. Creo que es lo que nos toca, es la forma de prepararnos, nos adaptamos a ello, tratamos de buscar la mejor manera posible de hacerlo y no somos de quejarnos ni de poner excusas", insistió Méndez.

Por último, dio pocos detalles sobre si elegirá a Astou Ndour o Megan Gustafson en la lista definitiva para los JJ.OO. "Estamos trabajando en ello. Seguimos monitorizando su situación al día, son jugadoras que están disputando la NBA, además en equipos muy muy punteros", subrayó.

"Con poca participación, casi nula en el caso de Astou y un poquito más en el caso de Megan, pero en dos equipos muy potentes con muchísima competencia, varias de las mejores jugadoras del mundo en su posición están jugando ahí. Y, bueno, monitorizando y tratando de tomar la mejor rotación posible cuando llegue el momento", aclaró finalmente.