Miki Oca: "Hay que escalar lo máximo posible en la clasificación"

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de waterpolo femenino, Miki Oca, realizó un balance muy positivo del debut en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y aseguró que deben "escalar lo máximo posible en la clasificación" de la fase de grupos para facilitar su pelea por las medallas.

"Primer partido contra Sudáfrica (4-29 a favor de España), era rival más asequible del grupo y nos ha servido para entrar en competición y rodar mucho con todas las jugadoras", analizó Oca en declaraciones a la Real Federación Española de Natación (RFEN).

"Ahora lo que tenemos que hacer es poner toda la atención en Canadá, que es un rival muy difícil, muy duro y con buenas jugadoras. Debemos empezar a plasmar en la competición real lo que hemos realizado en los entrenamientos y lo que hemos hecho bien este verano y en la preparación", incidió el seleccionador sobre el duelo con las canadienses, que se disputará este lunes a las 2.50 (hora española)

"¿Juegos sin público? Ni siquiera he pensado en ello. En lo deportivo, un grupo el nuestro en el que hay que escalar lo máximo posible en la clasificación, pero el nivel es tan igualado que no sabes si el partido de cuartos de final será asequible o no", sentenció Oca.