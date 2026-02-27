Milagros Tolón, Elma Saiz y Pablo Bustinduy estarán en los Juegos Paralímpicos de Invierno

De izda a dcha: Alberto Durán, Audrey Pascual, Milagros Tolón, Emilio Redondo y Elma Saiz tras la presentación del Equipo Paralímpico Español para los Juegos de Invierno de 2026 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ministros Milagros Tolón, de Educación, Formación y Deportes, Elma Saiz, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Pablo Bustinduy, de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, acompañarán y apoyarán al equipo español durante los Juegos Paralímpicos de Invierno que se disputarán en Milán y Cortina d'Ampezzo desde el 6 al 15 de marzo, según confirmó este viernes el Comité Paralímpico Español (CPE).

Además, también respaldarán a la delegación española con su presencia el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, María Rosa Martínez; el embajador de España en Italia, Miguel Ángel Fernández-Palacios, y el embajador en Misión Especial para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, Jesús Celada.

Junto al presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán, estarán también su secretario general, Miguel Sagarra, y su director, Francisco Botía, así como Fernando Riaño, que es a la vez miembro del Comité Ejecutivo del CPE y vocal de la Junta de Gobierno del Comité Paralímpico Internacional.

La Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), que debuta en unos Juegos y es la única con deportistas clasificados, contará con la presencia de su presidente y de su director técnico, May Peus y Olmo Hernán, respectivamente.