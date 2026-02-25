Milagros Tolón: "Habéis hecho una gesta histórica fruto del trabajo en equipo y el compromiso de todos"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en el encuentro con el equipo olímpico español Milano-Cortina 2026 - CSD

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha comentado este miércoles que la participación de España en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 ha sido "una gesta histórica" que ha sido posible gracias al "trabajo en equipo y el compromiso de todos" y ha resaltado que han "llenado de orgullo el corazón de los españoles".

"Habéis hecho la mejor participación de nuestro país en unos Juegos Olímpicos de Invierno y esto es muy importante. Una gesta histórica pero ha sido fruto del trabajo en equipo y el compromiso de todos, empezando por supuesto por las instituciones", afirmó la ministra en el acto de recepción a los deportistas olímpicos españoles participantes en la cita olímpica italiana.

Tolón subrayó que han sido dos semanas de ilusión en las que han llenado "el corazón de los españoles de orgullo". "Hemos reído, hemos llorado, pero también hemos construido algo tan importante que ya es historia del deporte en España", añadió en el encuentro con el equipo español de Milano-Cortina 2026 en la sede del Comité Olímpico Español (COE) en Madrid.

"Hemos llorado sobre todo con Ana porque fue muy bonito verte cruzar ese día tan especial para ti. Subir al podio y también recibir ese bronce que sabe a oro hace cinco meses por tus circunstancias nadie se imaginaba. Es una barbaridad lo que has hecho Ana. Gracias por tu testimonio, por tu experiencia y por tu forma de ser, para mí eres un ejemplo de vida. Nos habéis hecho muy felices", agradeció a la doble medallista de bronce.

Por otro lado, se dirigió a Oriol Cardona, campeón olímpico en esquí de montaña, y apuntó que su manera de "subir las escaleras", su sonrisa y esa "ansiada y merecida medalla" son parte de la historia de España. "Ha merecido la pena la espera, han sido 54 años desde la medalla de oro Paquito Fernández Ochoa y hemos hecho historia. No eres sólo un campeón olímpico, eres un pionero en nuestro país, y esperamos verte a ti y veros a todos en Los Alpes en el año 2030", recalcó.

Tolón deseó que en los próximos Juegos Olímpicos sean "muchos más" los deportistas españoles que participen y que el número de medallas sea mayor. "Ese camino empieza hoy mismo y vais a contar con todo el apoyo de este Ministerio, de esta ministra y de todo el Gobierno de España. Vamos a seguir trabajando de la mano con las federaciones y el COE para llevar a nuestro deporte a su mejor nivel", agregó.

Por último, tuvo palabras de agradecimiento para el presidente del COE, Alejandro Blanco. "Quiero dar las gracias a Alejandro por el enorme trabajo. No solamente a ti, sino también a todo tu equipo, para llevar a nuestro deporte a su mejor nivel", apuntó.