El ministro Pablo Bustinduy visita a la delegación española en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Foto de familia durante la visita del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, a la Villa Paralímpica de Cortina d'Ampezzo durante los Juegos de Invierno 2026 - COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, estuvo este domingo acompañando al equipo español que está participando en los Juegos Paralímpicos de Invierno, que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), asistiendo a las competiciones de snowboard y conociendo la Villa donde cenó con la delegación nacional.

Según informó el Comité Paralímpico Español (CPE), durante la visita, Bustinduy estuvo acompañado por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, y por el embajador en Misión Especial para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, Jesús Celada, así como por el presidente y el director general del CPE, Alberto Durán y Francisco Botía, respectivamente.

Los deportistas españoles fueron los encargados de mostrar a los invitados las diferentes instalaciones de la Villa Paralímpica de Cortina d'Ampezzo, como el comedor, el gimnasio, la policlínica, las zonas recreativas, la oficina de España y las habitaciones en las que se alojarán hasta el próximo día 15, cuando se clausure la cita de Milán y Cortina.