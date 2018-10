El ministro ruso de Deportes cree que el positivo de Krushelnitsky no fue intencionado

Publicado 20/02/2018 14:35:42 CET

PYEONGCHANG (COREA DEL SUR), 20 Feb. (Reuters/EP) -

El ministro ruso de Deportes, Pavel Kolobkov, aseguró que Alexander Krushelnitsky, bronce junto a su esposa Anastasia Bryzgalova en el curling mixto de los Juegos Olímpicos de PyeongChang y que ha dado posirtivo por meldonium, podría no haber tomado "intencionadamente" la sustancia.

"Es obvio que en este caso particular, el deportista podría no haber usado intencionadamente una sustancia prohibida, no tiene ningún sentido. El curling, en teoría, no es el tipo de deportes en el que deportistas deshonestos se dopen", apuntó Pavel Kolobkov a la agencia de noticias TASS.

Este caso de dopaje no le llega en buen momento a Rusia, que sigue suspendida de la actividad internacional y que no ha podido competir en los dos últimos Juegos Olímpicos por las revelaciones del 'informe McLaren' y la existencia de un dopaje sistematizado y auspiciado por el propio Estado.

El propio deportista negó igualmente la toma de esta sustancia, mientras que su delegación reconoció que no podía explicar como podría haber acabado en el cuerpo del jugador de curling y que iba a iniciar una investigación.

"Expresamos nuestro más sincero pesar por este incidente. Compartimos y apoyamos completamente la posición del Comité Olímpico Internacional y de la Agencia Mundial Antidopaje en términos de tolerancia cero y estamos tomando todas las medidas necesarias para aquellos que son culpable sean considerados responsables lo antes posible", indicó la delegación de deportistas rusos que compiten como neutrales en la cita, aclarando que la cantidad de meldonium encontrada no había derivado en ningún beneficio.