Mirambell acaba 23º y logra su mejor resultado en unos Juegos Olímpicos

Publicado 16/02/2018 10:36:33 CET

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Ander Mirambell ha cerrado su participación en PyeongChang 2018 finalizando en el vigesimotercer puesto, el mejor resultado de su carrera en unos Juegos Olímpicos tras concluir 24º en Vancouver 2010 y 26º en Sochi 2014.

Tras la primera jornada, en la que había finalizado vigésimo quinto, Mirambell sabía que tenía que estar perfecto en este segundo día de competición y esperar el fallo de alguno de sus rivales para poder cumplir su objetivo de finalizar en el 'Top 20'.

En su tercera bajada en PyeongChang, el barcelonés logró su mejor tiempo en estos Juegos al parar el cronómetro en 51.59 -sus resultados del día anterior fueron 51.64 y 52.06-, pero no bastó para meterse entre los 20 primeros que iban a disputar la cuarta manga. Aún así, se mostró satisfecho tras finalizar su participación.

"¡GRACIAS por empujar el trineo, GRACIAS por hacer historia juntos y GRACIAS por hacer del skeleton un deporte de moda! ¡El resultado no era el esperado pero me voy con la mejor bajada, lo he dado todo! ¡Estamos un escalón por debajo en cuanto material! ¡Empieza un nuevo camino sonriendo!", escribió en su cuenta de Twitter (@AnderSkeleton).

En cuanto a la pelea por las medallas, el piloto local Yun Sung-bin, apodado 'Iron Man', se convirtió en un nuevo héroe del deporte surcoreano al colgarse el primer oro olímpico de su carrera. La plata fue para el ruso Nikita Tregubov y el bronce para el británico Dom Parsons.