Mireia Belmonte: "Me gustaría ir a la inauguración de los Juegos y llevar la bandera lo más alto posible"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Mireia Belmonte aseguró que le gustaría "ir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio" porque no pudo estar en la apertura de las tres citas olímpicas anteriores y aseguró que le "encantaría" llevar "la bandera de España lo más alto posible".

"Este año tenemos la suerte de que las finales son por la mañana, así que las sesiones de natación empezarían por la tarde. No tendríamos que pegarnos esos madrugones y yo encantada de ser la abanderada, pero eso lo dice el Comité Olímpico Español. Ellos tienen la última palabra, pero sería un honor llevar la bandera de mi país lo más alto posible", dijo en declaraciones a Radio Televisión Española.

"El objetivo es ir a Tokio y estar en lo más alto. El futuro está cogido con pinzas, hay que ver la planificación, las competiciones y las concentraciones, porque el calendario se desconoce aún a excepción de esa prueba de 1.500 metros. Haré todas las pruebas posibles que es lo que me identifica. Siempre he sido de nadar lo máximo porque mi plan de entreno me lo permite", aseguró.

Además, la nadadora catalana no quiso polemizar con la vuelta del fútbol y el retraso que están sufriendo otros deportes. "No decidimos nosotros la vuelta del fútbol. Es lo que hay y hay que adaptarse a todo. Incluso hay que adaptarse a tener que hacer ejercicios fuera del agua imaginádote que estás nadando", añadió Belmonte.

"Me ha costado adaptar tanto cuerpo y mente, pero el cuerpo es más difícil porque llevamos mucho tiempo sin ejercitarnos en el agua y siempre cuesta más ponerlo en marcha. En el confinamiento he hecho mucho 'cardio', abdominales y también visualización. Lo que explicaba antes, imaginarnos en el agua y estar acostumbrados mentalmente", aseveró.

En otras cuestiones, la campeona olímpica en Río 2016 dijo que está "entrenando mañana y tarde, doble sesión". "Hay que recuperar la forma, pero esto no será cuestión de días, ni de meses. Esto va para largo porque se trata de avanzar poco a poco e ir mejorando cada día", indicó la badalonesa.

Respecto a sus posibles rivales, Mireia no quiso centrarse en ninguna en concreto. "Sé que muchas han seguido entrenando porque en sus países se lo han permitido, pero ahora mismo estamos todos en igualdad de condiciones. Estamos sin competiciones a la vista y creo que hay que entrenar para estar preparadas cuando llegue ese momento. Cuando se publique el ránking de todas las nadadoras ya veremos cuáles son las más peligrosas", zanjó.

Por último, Mireia afirmó que una vacuna contra la COVID-19 daría "seguridad a todos". "A los deportistas en Tokio, pero a toda la sociedad. Con la vacuna sabes que puedes estar en la Villa Olímpica más seguro y sin el riesgo de poder contraer la enfermedad", finalizó.