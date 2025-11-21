Nace el Observatorio COE de Comunicación Deportiva

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) ha presentado, durante el I Foro de Comunicación y Deporte Olímpico, el Observatorio COE de Comunicación Deportiva, un proyecto que busca fortalecer el vínculo entre el deporte olímpico y los medios de comunicación.

Esta iniciativa nace con el objetivo de crear un espacio estable de diálogo, análisis y colaboración entre la entidad olímpica nacional y los principales actores del ecosistema mediático deportivo en España.

Generar una estructura ligera, pero estratégica que permita al COE escuchar, proponer y construir de la mano de los medios nuevas vías para impulsar el relato olímpico, dar visibilidad al deporte más allá de los Juegos y fortalecer el valor informativo del deporte en la sociedad es el principal fin de este proyecto.

Los miembros del Observatorio COE de Comunicación Deportiva se reunirán dos veces al año, una de manera presencial en la sede de la entidad olímpica y otra de forma telemática. Tendrá un formato de trabajo breve, ágil y confidencial, sin actas formales, pero con seguimiento de ideas y propuestas.

El COE elaborará un informe anual de tendencias, retos y propuestas, a presentar públicamente con el aval de este grupo de expertos. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, liderará y moderará el Observatorio, acompañado por la secretaria general, Victoria Cabezas, y la directora de comunicación, Estefanía Rey.

Esta iniciativa representa un "paso firme" para que el COE lidere, junto a los medios, la evolución del relato olímpico en España. "No se trata solo de reflexionar, sino de actuar y construir juntos una nueva etapa de comunicación deportiva, más conectada con la sociedad, más alineada con los tiempos y más fiel al espíritu olímpico", concluyó la nota del COE.