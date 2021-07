Nicolás García: "Cuando vi que había quedado tercero en mi serie no me lo creía, es un sueño"

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nadador español Nicolás García se mostró muy contento este jueves tras clasificarse para la final de los 200 metros espalda en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, y reconoció que no se podía crear su tercer puesto en la serie porque "es un sueño".

"Cuando vi que había quedado tercero de mi serie no me lo creía, es un sueño", manifestó el nadador del CD Gredos San Diego, entrenado por Pedro Simón, que realizó los 200 metros espalda en un tiempo de 1:56.35, la mejor marca de su carrera.

"Quería salir un poco más conservador porque en las eliminatorias salí fuerte y al final me quedé sin energía", añadió el madrileño de 19 años, que será el tercer finalista español en Tokyo 2020 tras Mireia Belmonte, cuarta en 400 estilos, y Hugo González, sexto en 100 espalda.

'Nico' García, que disputará la final en la madrugada de este viernes (3:50 horario español), fue el único representante español que logro su pase a la final en la sexta jornada de competición. No lo lograron ni Hugo González, en el 200 estilos, ni Jessica Vall en el 200 braza.

"Perdí dos décimas en el primer 50 y no me sentí tan bien como en el primer día. Buscaba nadar un poco más rápido y no ha podido ser. Son cosas que pasan, esto es deporte y hay que mirar hacia adelante. Nos queda el Campeonato de España. Me voy de Tokio sin llevarme lo que quería pero la sensación es buena, es la segunda competición importante que logro rendir a buen nivel", analizó Hugo González.

Por su parte, Jessica Vall lamentó no haberse metido entre las ocho mejores. "El 200 braza es una de las pruebas más complicadas de estos Juegos y tenemos que estar contentos por haber dado el cien por cien en una semifinal y con eso me quedo. Se nos ha resistido la final, pero creo que tenemos que quedarnos con eso, con haberlo dado todo en la piscina", finalizó la nadadora del CN Sant Andreu.