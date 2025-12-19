Nil Llop y Daniel Milagros, el patinaje de velocidad español en su estreno en los Juegos Olímpicos de Invierno - RFEDH

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Nil Llop y Daniel Milagros formarán la histórica primera alineación del patinaje de velocidad español en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.

Según la Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH), la International Skating Union (ISU) confirmó ambas plazas en un comunicado oficial. Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 tendrán lugar del 6 al 22 de febrero en Milán y Cortina d'Ampezzo.

Ambos a sus 23 años, Llop participará en los 500 metros y Milagros en los 1000, y formarán el equipo español en una histórica primera participación olímpica. La semana pasada la RFEDH adelantó que el patinador catalán desbloqueó dos plazas olímpicas, una que le fue asignada y la otra finalmente para Milagros ya confirmadas.