Nil Llop, virtualmente clasificado en patinaje de velocidad para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Archivo - Nil Llop, durante una competición. - Douwe Bijlsma / Orange Pictures / AFP7 / Europa Pr

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El español Nil Llop se ha clasificado en patinaje de velocidad para los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, que se disputarán del 6 al 22 de febrero de 2026 en Milán y Cortina d'Ampezzo, a falta de la asignación oficial de plazas por parte de la International Skating Union (ISU).

En Hamar (Noruega), el patinador catalán ha atado este sábado su plaza de forma matemática para la distancia de 1.000 metros; aunque no ha accedido al top 21 del ranking, su registro (1:08.07) logrado durante la prueba de la Copa del Mundo de Calgary (Canadá) le sitúa dentro de las siete cuotas asignadas por mejor tiempo.

"Tras finalizar la carrera de los 500 metros, sellará también una plaza virtual dentro de los siete clasificados por tiempo, gracias de nuevo al 34.35 conseguido en la pista canadiense", precisó la Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH) en un comunicado oficial.

"De las dos plazas que ha desbloqueado Nil Llop para España (500 y 1.000 metros), una será asignada directamente al patinador de 23 años; mientras que la otra quedará pendiente de decisión técnica por parte de la RFEDH, que anunciará próximamente la alineación definitiva para el patinaje de velocidad", informó el propio ente federativo en su nota.

"Con la confirmación virtual de Nil para Milano-Cortina 2026, se da además un hecho remarcable: con seis deportistas, la delegación de deportes de hielo tendrá su mayor número de clasificados desde Grenoble 1968, cuando participaron un total de 13 miembros en los Juegos Olímpicos", concluyó la RFEDH en su nota de prensa.