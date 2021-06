Orlando Ortega: "Llegaré a Tokio en perfecto estado de forma"

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El atleta hispano-cubano Orlando Ortega, actual subcampeón olímpico de 110 metros vallas, aseguró que se encuentra "muy bien y mentalmente tranquilo" tras dejar atrás una complicada lesión en el pie que le ha impedido competir durante estos últimos meses, pero que no le impedirá llegar a los Juegos de Tokio "en perfecto estado de forma".

Ausente desde el 7 de febrero, el vallista volverá a la competición este próximo fin de semana en el Campeonato de España de Atletismo al Aire Libre de Getafe (Madrid) después de lidiar con una dolencia poco común en el pie izquierdo conocida como el síndrome de Morton, una inflamación de uno de los nervios digitales plantares, que son los que discurren entre los dedos de los pies y que le tardaron en detectar.

"Ahora mismo me encuentro muy bien, mentalmente muy tranquilo que es lo mas importante y llegaré en perfecto estado de forma a los Juegos de Tokio", expresó Ortega durante el acto de reconocimiento a su medalla de plata en Rio 2016 organizado por el Comité Olímpico Español y la empresa Mondo, que le regaló una de las vallas de aquella noche.

Ahora, el vallista tiene como "principal objetivo" el Campeonato de España de este próximo fin de semana. "Me gusta trazarme objetivos a corto plazo. La lesión ha mejorado bastante, no estoy al cien por cien, pero sí tranquilo y contento porque puedo competir y hacerlo muy bien en el Nacional", indicó.

"De cara a los Juegos de Tokio, vamos a ver como competición tras competición. Quizá haga dos antes de Tokio y creo que puedo llegar allí muy bien. Vamos a luchar hasta el final", advirtió el actual subcampeón olímpico de los 110 mv.

Ortega tampoco escondió que ha pasado "meses difíciles" por una lesión que era "bastante dolorosa". "No podía caminar casi, tenía el pie inflamado y prácticamente ni podía levantarme de la cama, pero he tenido buenos apoyos, a mis fisios, mi entrenador y los médicos y ahora estoy tranquilo", remarcó.

"Intento no pensar mucho en la lesión. Ahora ya puedo pasar vallas, que es lo más importante, y tengo que prepararme bien mental y físicamente para las competiciones que vienen", añadió el atleta.

Además, se refirió al buen momento que vive su disciplina con la aparición de Asier Martínez y Enrique Llopis. "Espectacular se queda muy corto, he visto sus carreras y me parece una auténtica barbaridad cuando corren", apuntó.

"Estoy feliz por la RFEA porque son dos chavales muy jóvenes y muy talentosos para muchos años, y en lo personal me gusta la idea de que tengo dos que me van a meter presión en el Campeonato de España y yo intentaré ponérselo difícil. He visto su carrera en el Mítin de Madrid y estoy orgulloso como atleta y como amigo porque les conozco a los dos", sentenció.